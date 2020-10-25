Як не пошкодити спину сидінням за комп'ютером: три прості вправи

Тривале, багатогодинне сидіння може стати причиною порушення постави і, в свою чергу, кровообігу, напруги в стегнах і слабкості в сідницях, падіння рівня гормону спалювання жиру і безлічі інших серйозних проблем зі здоров'ям.

OBOZREVATEL розповідає, як можна уникнути таких небажаних наслідків простими способами.

Так, перш за все, важливо з самого ранку, перед тим як ви збираєтеся сісти за комп'ютер, розслабити свій хребет, повисівши на перекладині. Крім того, під час робочого дня не варто сидіти безперервно більше 30 хвилин: рекомендується влаштовувати невеликі перерви для розминки.

Фітнес-тренер Athlean-X Джефф Кавальер рекомендує наступні вправи, які необхідно виконувати в ці проміжки часу.

1. Розтяжка попереку

Після 30 хвилин сидіння встаньте, візьміться за сідниці і вигніть поперек протягом 15-20 секунд. Потім повторіть вправу, цього разу стискаючи разом сідниці й плечі. Тримайте 30 секунд.

2. Місток

Через наступні півгодини зробіть ще одну розтяжку: ляжте на спину, тримаючи коліна під прямим кутом, прогніть сідниці звичайним містком і спробуйте дістати до підлоги над правим плечем лівою рукою, а потім навпаки. Потрібно повторити по п'ять разів з кожної сторони.

3. Стінка

Ще через півгодини сидіння сядьте навпочіпки, притулившись спиною до стіни. Потім виконуйте присідання, притиснувши до стіни плечі, підніміть руки над головою і спробуйте з'єднати їх разом. Зробіть так тричі, а потім залишіться в присяді на 30 секунд.

Протягом решти робочого дня необхідно повторювати ці три розтяжки по черзі з 30-хвилинними інтервалами. Це допоможе нейтралізувати всю шкоду від тривалого сидіння, каже Джефф Кавальер.

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