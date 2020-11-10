Як не погладшати взимку: дієтологиня Світлана Фус озвучила головні правила

Відома українська дієтологиня Світлана Фус озвучила основні правила, які допоможуть зберегти фігуру і не набрати зайву вагу в холодну пору року. Так, важливо контролювати температуру їжі і не залишатися тривалий час голодним.

За її словами, саме напередодні зими важливо подбати про стабільну роботу травної системи. Про це Фус розповіла ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Далі пропонуємо детальніше ознайомитися з правилами харчування, яких рекомендує дотримуватися Світлана Фус:

1. Чіткий режим харчування. Дуже важливо, особливо в холодну пору року, не допускати гострого почуття голоду. Коли ми хочемо їсти, відчуваємо слабкість, сонливість, починаємо мерзнути. А спожита вчасно їжа дає прилив енергії, підвищує працездатність.

Світлана Фус дала поради на зиму. ІнфоХіт

2. Контролюйте температуру їжі. Важливо, щоб в холоди "обігрів" йшов також зсередини. Їсти дуже гаряче не рекомендується – шкідливо для шлунка. А ось тепла їжа добре насичує і зігріває.

3. Вживайте достатню кількість білка. Від того, наскільки наш організм забезпечений білком, що надходять з їжею, залежить робота імунної системи, синтез гормонів, стан наших м'язів і шкіри. Тому щодня ми повинні себе забезпечувати достатньою кількістю білка: риба, яйця, птиця, м'ясо і молочні продукти.

4. Додавайте в раціон складні вуглеводи: вони – основний постачальник енергії в наш організм. Їхній дефіцит може призвести до порушення роботи щитовидної залози, яка регулює інтенсивність обміну речовин. Тому в зимове меню, крім овочів і фруктів, потрібно обов'язково додавати злаки.

Як правильно харчуватися взимку. Рixabay

5. Взимку в раціоні має бути достатня кількість корисних жирів, які ми отримуємо з молочних продуктів, яєць, риби, горіхів, насіння, авокадо, рослинних олій. Жири потрібні для синтезу гормонів, збереження вологи в суглобах і шкірі. Вони є джерелом дуже важливих для організму жиророзчинних вітамінів.

6. Контролюйте питний режим. Недостатня кількість рідини в організмі веде до порушення обміну речовин. Крім того, волосся і шкіра стають тьмяним і сухими. Потреба у воді в холодні місяці близько 30 мл на 1 кг маси тіла.

7. Додайте фізичне навантаження. Щоб підтримувати нормальну роботу імунної системи, допомагають боротися з осінньою нудьгою і стресом регулярні фізичні навантаження.

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