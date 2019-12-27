Як не погладшати на Новий рік: дієві поради

Щоб після новорічних свят не набрати зайву вагу, необхідно дотримуватися кількох правил.
Відома дієтологиня Світлана Фус розповіла на своїй сторінці в Instagram, як не стати заручником їжі через постійні застіля.
"Під час свят, збільшується ймовірність переїдання. Ми часто їмо за компанію або тому що нас пригощають, а щільно поїсти в гостях у батьків – це святе. Як в цей період не стати бранцем їжі? Постарайтеся звертати увагу на Ваші почуття та думки, вчасно їсти. Для кого Ви їсте та чому саме так? Спробуйте, їсти повільно і усвідомлено, більше звертаючи увагу на смак їжі та її зовнішній вигляд, ніж на тимчасове бажання вгамувати апетит", – порадила Фус.
Як не погладшати на Новий рік
Також вона зазначила, що не можна куштувати страви під час приготування. Щоб не їсти багато, потрібно робити паузи між прийомами їжі, багато рухатися, танцювати.
"Пам'ятайте, що не варто робити з їжі культ, адже в будь-який інший день Ви можете спробувати ту чи іншу страву. Пийте більше води та не зловживайте солодкими напоями", – також порадила вона.
Наближаються Новорічні свята, які приносять в наше життя радість, відпочинок, приємне час з близькими людьми. 🎄☃️❄️ Але іноді з ними приходить і зайві сантиметри. 😩 ⠀ Чим же святкові дні відрізняються від звичайних днів? Звичайно ж, застіллями, достатком різних страв і безліччю спокус. 🍰🥂 ⠀ Так, під час свят, збільшується ймовірність переїдання. Ми часто їмо за компанію або тому що нас пригощають привітні господарі, а щільно поїсти в гостях у батьків – це святе. ⠀ Як в цей період не стати бранцем еди❓ ⠀ 🎉 Постарайтеся звертати увагу на Ваші почуття і думки, вчасно їжі. Для кого Ви їсте і чому саме так? ⠀ 🎉 Спробуйте, їсти повільно і усвідомлено, більше звертаючи увагу на смак їжі і її зовнішній вигляд, ніж на тимчасове бажання вгамувати апетит. ⠀ 🎉 Якщо саме Ви готуєте святкові страви, то не пробуйте їх на смак занадто часто і занадто багато, пам'ятайте про почуття міри. ⠀ 🎉 Для того, щоб прислухатися до свого тіла - робіть паузи між прийомами їжі. Будьте активні: рухайтеся, танцюйте, виходьте з-за столу. ⠀ 🎉 Пам'ятайте, що не варто робити з їжі культ, адже в будь-який інший день Ви можете спробувати ту чи іншу страву. ⠀ 🎉 Пийте більше води і не зловживайте солодкими напоями. ⠀ Якщо бажання з'їсти якийсь продукт або блюдо буде сильніше Вас, то побалуйте себе чуть-чуть, просто призначте собі додаткову треніровку.🏋🏻♂️😁 ⠀ ⠀ Хороших Вам свят! ⠀ ⠀ Психолог центру Нормалізації ваги Гаєвська Анна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова розповіла, що потрібно прибрати з новорічного столу, щоб не переїдати і не набрати зайву вагу після свят.
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