Як не погладшати на карантині: ефективні вправи для схуднення в домашніх умовах

Через спалах коронавірусу і введеного в Україні карантину багатьом довелося пожертвувати звичним способом життя. Постійно перебуваючи вдома істотно знижується активність і, звичайно ж, це впливає на фізичну форму.

OBOZREVATEL пропонує список простих вправ, які допоможуть підтримувати фігуру в домашніх умовах.

Рixabay

Присідання

Щоб схуднути в домашніх умовах, потрібно почати з елементарних присідань, які відмінно прокачують стегна і сідниці, а також допомагають скинути вагу і зміцнити м'язи в цілому. Важливо, щоб під час виконання вправи п'яти не відривалися від підлоги, а коліна не заходили далі пальців ніг.

Якщо виконувати вправу стало дуже легко – можна ускладнити завдання і робити після кожного присідання стрибок. Найбільш ефективна схема – три підходи по 20 разів, виконувати варто через день, щоб забезпечити відпочинок м'язам.

Рixabay

Скручування

Скручування – один з найефективніших вправ для схуднення, яке зробить талію красивою і допоможе прибрати живіт. Оптимально робити три рази в тиждень три підходи по 30 разів. Важливо виконувати вправи на опрацювання різних м'язів по всьому тілу, щоб процес схуднення йшов рівномірно.

Cosmo.Ru

Віджимання

Віджимання чудово зміцнюють м'язи рук, преса і чудово допомагають схуднути. Якщо з витягнутими ногами виконувати віджимання дуже складно, можна почати вправи, стоячи на колінах. Коли руки звикнуть до навантаження, можна буде перейти в більш ефективну позицію. Через день виконуйте три підходи по 15 разів.

Рixabay

Планка

Вважається одним з найбільш ефективних вправ для всього тіла. Зміцнює прес, спину, сідниці і ноги, а також сприяє позбавленню від жирових відкладень. Для того, займіть "упор лежачи". Зробіть вдих і видих, після чого підніміть тулуб, спираючись ліктями і пальцями ніг. Під час виконання вправи сідниці і прес повинні бути максимально напружені, а в зоні попереку не повинно бути ніяких прогинів. Час стійки в планці – від 30 секунд до 2-3 хвилини на початковому рівні.

Championat.com

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