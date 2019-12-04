Як не переїсти бутербродів на Новий рік: розкрито секрет

Відома дієтологиня Наталія Макієнко розповіла, як в ніч на Новий рік можна втриматися від бутербродів із червоною рибою та ікрою.

Власним лайфхаком, а також рецептом смачної та корисної страви вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Мій лайфхак – наїстися наперед! У нас бутерброди з ікрою з'являються на обід вже у перших числах грудня! Після 3-4 тижнів дивишся на них байдуже. Мої фірмові бутерброди мало хто любить, крім мене: хліб та ікра, без усього. Але вершкове масло не поєднується з тваринним білком", – зазначила дієтологиня.

Новий рік - як не переїсти бутербродів з ікрою wlooks

Макієнко використовує замість вершкового масла авокадо. Рецепт приготування: плід розрізати навпіл, прибрати кісточку. М'якоть дістати ложкою, розім'яти виделкою в пюре, скропити соком лимона й перемішати.

Бутерброд з авокадо і червоною рибою / ікрою Фото: instagram / natali_makienko

"Виходить майже гуакомоле. Збираємо бутерброд: хліб (я попередньо підсушують в духовці, але це справа смаку), паста з авокадо і зверху ікра або с/с рибка", – додала Макієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня та експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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