Як не переїсти бутербродів на Новий рік: розкрито секрет

Відома дієтологиня Наталія Макієнко розповіла, як в ніч на Новий рік можна втриматися від бутербродів із червоною рибою та ікрою.
Власним лайфхаком, а також рецептом смачної та корисної страви вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Мій лайфхак – наїстися наперед! У нас бутерброди з ікрою з'являються на обід вже у перших числах грудня! Після 3-4 тижнів дивишся на них байдуже. Мої фірмові бутерброди мало хто любить, крім мене: хліб та ікра, без усього. Але вершкове масло не поєднується з тваринним білком", – зазначила дієтологиня.
Новий рік - як не переїсти бутербродів з ікрою
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Макієнко використовує замість вершкового масла авокадо. Рецепт приготування: плід розрізати навпіл, прибрати кісточку. М'якоть дістати ложкою, розім'яти виделкою в пюре, скропити соком лимона й перемішати.
Бутерброд з авокадо і червоною рибою / ікрою
Фото: instagram / natali_makienko
"Виходить майже гуакомоле. Збираємо бутерброд: хліб (я попередньо підсушують в духовці, але це справа смаку), паста з авокадо і зверху ікра або с/с рибка", – додала Макієнко.
Як утриматися від бутербродів в Новорічну ніч? ⠀ Мій лайфхак - наїстися наперед! 😂 У нас бутерброди з ікрою з'являються на обід вже в перших числах грудня! Через 3-4 тижні дивишся на них байдуже 😉 ⠀ Мої фірмові бутерброди мало хто любить, крім мене: хліб і ікра, без усього. Але вершкове масло не поєднується з твариною белком.🙅🏼♀️ ⠀ Так що для всієї родини використовую замість вершкового масла авокадо. Починаю цим рецептом рубрику #newyear_naturaldiet * З цього # будуть рекомендації і рецепти для новорічного столу 🎄 ⠀ 🔸Рецепт бутербродів простий: ⠀ 1. Розрізаємо авокадо навпіл, прибираємо кісточку. 2. М'якоть дістаємо ложкою з авокадо, розминаємо виделкою в пюре, скроплюємо соком лимона (щоб швидко не темніло), перемішуємо. Виходить майже гуакомоле. 3. Збираємо бутерброд: хліб (я попередньо підсушують в духовці, але це справа смаку), паста з авокадо і зверху ікра або с / с рибка 😍 ⠀ Готово ✅
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня та експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.
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