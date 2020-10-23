Як не набрати зайву вагу взимку: корисні поради дієтологів

Разом із похолоданням з'являється бажання частіше заглядати в холодильник, набирати більше їди для перегляду фільму чи серіалу, а також тримати більше смакоти вдома до чаю чи кави.

Крім того, перепад температури легко викликає набряклість, а тренуватися в таку погоду більше не хочеться. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив опублікувати поради дієтологів, як не набрати зайвих кілограм під час холодної пори року.

Споживати достатню кількість КБЖУ

Калорії дають нам енергію, якої взимку потрібно більше. Тому українська дієтологиня Ольга Усенко порадила вживати менше білка та жирів і більше вуглеводів. При цьому калорійність на день не зміниться, а раціональний розподіл енергії забезпечений. Також фрукти можна замінити сухофруктами, щоб отримати більше насичення швидкими вуглеводами.

Варто слідкувати за калоріями. bdzhola.com

Бути активним

Якщо є можливість, то придбайте абонемент у спортзал. Якщо її немає – тренуйтеся вдома. У мережі є безліч безкоштовних відео з вправами, головне – бажання. Таким чином у разі перебору калорій ви їх "спалите" під час активностей.

Будьте активними взимку. vsyachyna.com

Дотримуватися питного режиму

Навіть якщо пити зовсім не хочеться, вода все одно потрібна нашому організму. Через її брак сповільнюється обмін речовин, що в результаті призводить до зайвої ваги. Намагайтеся навіть взимку щодня вживати 1,5-2 л води. Також включайте в раціон рідкі супи, чаї, соки, компоти із сухофруктів (без цукру).

Пити багато води корисно. СТБ

Дотримуватися режиму харчування

Між прийомами їжі не варто робити перекусів або довгих перерв. Якщо їсти кожні 3,5-4 години, то буде більше шансів схуднути. Останній прийом їжі повинен бути мінімум за дві години до сну. Оптимальний варіант – повноцінний сніданок, обід і вечеря. Порції мають бути не надто великими, переїдання також шкодить організму.

Слід дотримуватися режиму харчування. Уніан

Одягатися тепліше

Дієтологиня Катя Медушкіна раніше відзначала, що тепло – це енергія. Тому не можна дозволяти організму мерзнути. Адже за таких умов він хоче отримувати все більше й більше калорій, і в результаті неконтрольованого споживання їжі ви перевищуєте свою денну норму.

Взимку слід тепло одягатися. wz.lviv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська дієтологиня Єва Шишова назвала список продуктів, які врятують від осінньої депресії і допоможуть зміцнити імунітет.