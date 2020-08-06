Як не набрати вагу після схуднення: дієтологиня дала слушні поради

Українська дієтологиня Ольга Усенко порадила, як запобігти повторному набору ваги і вдало підтримувати свою форму.

Про це експертка розповіла на своїй сторінці в Instagram. За її словами, правильне раціональне харчування, яке використовується для схуднення, також важливе і під час підтримки ваги.

"Середня хороша калорійність для підтримки ваги в сидячому способі життя (коли вже немає зайвої ваги) 1600-1700 ккал. Якщо вага менше 60 кг, то калорійність може бути менша. Але не потрібно наїдати по 2000 калорій на день тільки тому, що ви потренувалися вранці і спалили 200 калорій", – наголосила Усенко.

Під час підтримки ваги важливо не переїдати Ukrhealth

Також для підтримки ваги важливо пити багато води, снідати протягом години після пробудження, до кожної страви додавати овочі та вечеряти легкою їжею до 19 години. Дієтологиня також радить прибрати зі свого раціону різноманітні соуси і тренуватися три рази в тиждень.

Проте підтримка ваги все ж відрізняється від схуднення насамперед складністю страв. Наприклад, на підтримці можна дозволити собі замість простого творогу сирники, замість шматочка м'яса – котлети, дозволяється навіть суші та роли. Порція також може бути трохи більше, ніж під час схуднення.

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