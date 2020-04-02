Як не набрати вагу на Великдень 2020: рецепти дієтичних страв

Великдень-2020 або Воскресіння Христове в Україні настане 19 квітня. Однак багатьох цікавить вже зараз, які страви приготувати на святковий стіл тим, хто дотримується правил здорового харчування.

OBOZREVATEL підготував чотири дієтичних рецепта на Великдень, які не нашкодять фігурі.

ampravda.ru

Дієтичні рецепти на Великдень

Низькокалорійна сирна паска

Цей рецепт підійде тим, хто ретельно стежить за своїм харчуванням і рахує калорії. Так, для приготування паски вам знадобиться:

500 гр нежирного сиру;

150 гр будь-яких сухофруктів;

цукрозамінник за смаком.

Процес приготування:

Спочатку відваріть сухофрукти протягом 5 хвилин у підсолодженій воді (використовуйте цукрозамінник). Потім подрібніть їх у блендері.

Сир подрібніть блендером до однорідної консистенції або протріть через сито.

В окремій ємності змішайте сир з цукрозамінником та сухофруктами. Викладіть масу в форму з марлею і поставте в холодильник на 12 годин. Зверніть увагу, що ємність потрібно накрити чимось важким, щоб з сиру стекла рідина.

smachno.ua

Запечена індичка

Запечена буженина для багатьох стала невід'ємною стравою великоднього столу. Більш того, в ній немає нічого страшного для тих, хто підтримує вагу, адже класична буженина робиться з нежирної свинини.

Однак якщо ж ви знаходитеся в процесі схуднення, то свинину краще замінити на індичку. Для приготування цієї страви вам знадобиться:

600 гр філе індички;

сіль;

перець;

трави;

рукав.

Процес приготування:

Філе індички з кожного боку обсипати перцем, сіллю й травами. За бажанням, можна додати навіть гострі спеції, наприклад, червоний перець. Потім м'ясо помістити в спеціальний рукав для запікання і добре зав'язати.

Покласти філе на деко і відправити в духовку. Готувати страву близько 60 хвилин при температурі 180 градусів.

maggi.ru

Закуска з огірків

Проста й смачна закуска з огірків не тільки не зашкодить вашій фігурі, але й прикрасить пасхальний стіл. Для приготування вам знадобиться:

3 огірка;

200 гр сиру;

300 гр натурального йогурту;

150 гр твердого сиру;

кріп;

часник;

перець.

Процес приготування:

Змішайте нежирний сир з натуральним йогуртом, кропом, тертим на дрібній тертці часником і чорним меленим перцем. Огірки нарізаємо тоненькими поздовжніми пластинами, потім викладаємо на них масу з сиру і посипаємо тертим сиром. Акуратно загорніть огірок, щоб вийшов рол, і закріпіть його зубочисткою.

g21-vitality.cz

Салат із запеченого буряка й фети

Для приготування цього смачної та дієтичної страви вам знадобиться:

150 гр суміші салатного листя;

200 гр сиру фета;

40 мл оливкової олії;

60 гр зернистої гірчиці;

1 пучок свіжої м'яти;

3 шт буряка;

сіль;

перець чорний мелений;

бальзамічний оцет.

Процес приготування:

Для початку запечіть буряк у фользі до готовності, перевіряючи його шпажкою. Поки буряк готується, зробіть маринад: змішайте гірчицю, оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і чорний мелений перець до стану емульсії.

Буряк очистіть і наріжте середніми шматочками. Змішайте з маринадом.

В окремій ємності змішайте салатний мікс з листям м'яти, викладіть нарізану кубиками фету й шаточки маринованого буряка.

Заправте салат оливковою олією й краплями гірчичного маринаду.

eda.ru

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