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19 квітня • оновлено в 08:21
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Як не набрати вагу на карантині: дієтолог дала пораду

1.4т
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Щоб уникнути надмірної ваги під час перебування на карантині, слід правильно організувати свій день і відмовитися від певних продуктів.

"Необхідно взяти в себе в руки, зупинити розумовий потік і почати робити все правильно", – сказала в ефірі ObozTV дієтолог Людмила Гончарова.

За її словами, перш за все, слід досягти стану психологічного комфорту. "Потрібно перестати тривожитися. Чітко зізнатися собі, чи можу я вплинути на ситуацію? Ні, не можу. Це ситуація, над якою людина не має влади".

Як не набрати вагу на карантині: дієтолог дала пораду

Як не набрати вагу на карантині: дієтолог дала пораду

Далі необхідно дотримуватися режиму, до якого звик організм, зокрема, харчуватися за графіком – прийом їжі раз на 4 години. "Так витрачається набагато менше грошей і вибудовується імунітет, тому що ви працюєте за законами власного організму", – пояснила дієтолог.

Вона порадила повністю виключити з раціону харчування консерви, копченості, ковбаси, мариновані продукти, соління та солодощі. Замість цього слід вживати в їжу натуральні продукти, свіже м'ясо, рибу, яйця, зелень, фрукти, овочі, сири. Причому, бажано не піддавати термічній обробці овочі і сири – в такому випадку вони збережуть свою харчову цінність.

Як писав OBOZREVATEL, експерти розповіли, які продукти варто вживати для зміцнення імунітету. Серед них не тільки корінь імбиру, але і куркума, ягоди і яскраві овочі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Карантин в Україні Новини ObozTV Ексклюзив
Теги
диета дієтолог
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