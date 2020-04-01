Як не набрати ваги, сидячи вдома на карантині: дієтологиня розкрила секрет

Українська дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися на карантині, щоб залишатися у формі.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Тут така справа: всі хочуть харчуватися так, щоб менше морочитися над усім, що пов'язане з харчуванням і бути в хорошій формі. Але як це зробити? Все дуже просто, потрібно лише дотримуватися кількох пунктів", – написала Усенко.

Фото: liza.ua

За словами дієтологині, потрібно випивати не менше 1,5 літрів води в день, їсти фрукти і ягоди, а також додати у свій раціон овочі.

"Почніть свій ранок з води і випивайте не менше 1,5 літрів за день. Також їжте фрукти і ягоди (крім бананів) – 300 гр в день. Додайте у свій раціон й овочі: їх потрібно вживати від 400 до 600 грамів на добу", – сказала Усенко.

Крім того, вона додала, що свій раціон слід розбити на 4 прийоми їжі. А також порадила спати не менше 7 годин на добу, адже брак нічного сну може призвести до підвищеної потреби в їжі.

Фото: md-eksperiment.org

"Обов'язково розбийте свій щоденний раціон на 4 прийоми їжі. Снідайте до 9:00 (можете ягоди і фрукти поєднувати з чимось жирненьким), а вечеряйте – до 19:00. Наприклад, зробіть собі на вечерю легкий салат. Відбій у вас повинен бути не пізніше 23:00 і спати ви повинні не менше 7 годин на добу", – підсумувала Усенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, як правильно заїдати стрес.

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