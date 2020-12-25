Як не набрати зайву вагу за новорічним столом: поради дієтологів

Українські дієтологині розповіли, як не наїсти зайвих кілограмів попри велику кількість святкових страв і закусок у новорічну ніч.

Наближається найскладніший час для тих, хто стежить за фігурою. М'ясні делікатеси, тазики олів'є, тортики і солодощі так і норовлять відкластися зайвим жирком на наших стегнах і животі. OBOZREVATEL дізнався у дієтологинь, що ж їсти, щоб не зіпсувати собі ранок 1 січня величезною цифрою на вагах.

Новорічний стіл – випробування для тих, хто худне. pixabay.com

Лікарка-нутриціологиня, сімейна лікарка і членкиня Української Асоціації дієтологів Тетяна Кіхтєва розкрила, що можна їсти за святковим столом, щоб не набрати вагу, а дієтолог Ольга Усенко дала рекомендації по харчуванню 31 грудня.

Фахівчині в один голос сурмлять, що немає сенсу відмовляти собі у всьому і в новорічну ніч хрустіти тільки сирими овочами.

Дієтологині розповіли, як підкоригувати раціон в новорічну ніч. pixabay.com

За словами дієтолога Ольги Усенко, щоб поласувати улюбленими новорічними стравами, варто всього лише підкоригувати раціон 31 грудня, прибравши з меню кисломолочну продукцію, гарніри, каші, хліб і фрукти.

Зразкове меню цього дня:

Сніданок – 2 яйця з овочами;

обід (через 4 години) – курка/риба з овочами;

вечеря (в 17: 00-18: 00) – курка/риба з овочами.

Четвертий прийом їжі Усенко рекомендує зробити вже в 23:00-1:00, а після відрахувати 12 годин між останнім прийомом їжі і першим. 1 січня дієтолог радить їсти яйця, морепродукти, сир і овочі.

"Найбезпечніше" блюдо на новорічному столі. pixabay.com

"Там вже і фрукти можуть проскакувати і щось смачненьке, але якщо дотримуватися такого режиму – буде супер хороший результат, і нічого не прилипне на попу", – впевнена дієтологиня.

Дієтологиня розповіла, як харчуватися перед і після Нового року. Instagram Ольги Усенко

А ось лікарка-нутриціологиня Тетяна Кіхтєва каже, що потрібно також орієнтуватися на приготування новорічних страв. За її словами, у святкову ніч можна дозволяти собі все, крім смажених і копчених продуктів, а також салатів з майонезом.

"Орієнтуватися треба більше на те, як будуть приготовлені страви для святкового столу. Не потрібно їсти ніяких смажених і копчених продуктів, салатів, які заправлені майонезом. Тобто, це може бути риба на пару, риба запечена або звичайні прості салати, фрукти. У першу чергу треба дивитися на спосіб приготування", – поділилася Кіхтєва.

Фрукти містять менше калорій, ніж цукерки і пироги. pexels.com

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