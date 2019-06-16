Як не набрати кілограмів у відпустці: поради дієтолога

У відпустці хочеться розслабитися і відпочити, дозволивши собі їсти все, що заманеться і не думати про зайві кіло, але такі свята шлунка здатні істотно відбитися на фігурі і здоров'ї.

Як контролювати харчування і не переїдати описала дієтолог Інна Забіяка в своєму Instagram.

Їсти чи не їсти? "Народна правда"

Зокрема, достаток делікатесів і всіляких екзотичних страв у ресторані готелю не повинен стати причиною поглинання їжі у величезних кількостях. Найголовніше, вважає дієтолог, що в звичайному житті, що на відпочинку треба їсти помірно і здорову їжу. І менше алкоголю. Це простий, але дієвий рецепт здорової і стрункої фігури.

Навіть якщо хочеться з'їсти все - не треба

Дієтолог розуміє, що хочеться спробувати все з запропонованої їжі у готелях, але потрібно знати міру і піклуватися про своє здоров'я. ⠀

"Намагайтеся не робити різких переходів у харчуванні. У більшості готелів величезна різноманітність і вибір сезонних фруктів і овочів, які повинні складати раціон будь-якої здорового людини. Також є й вибір серед морепродуктів і риби, філе птиці. Вже тільки з цього можна наповнити тарілку корисною і легкою для травлення їжею", - пояснила вона.

"Все включено", але треба себе обмежувати(

Також можна завжди взяти смузі або вибрати цільнозерновий хліб замість білого. Забіяка пише, що подібне меню вже давно не проблема і є в кожному готелі. Не робіть з відпочинку змагання за кількістю з'їденої їжі, а намагайтеся харчуватися просто і звично, без стресу для організму і без зайвих кілограмів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення входить французька дієта. Дотримуючись такого типу харчування, можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів. Вона включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб.

Ще одним популярним методом схуднення є дієта "Планка" (можна схуднути на 9 кг всього за два тижні). Вона включає м'ясо, яйця і багато фруктів. Але цей тип харчування забороняє алкоголь, приправи, підсолоджувачі, а також газовані напої.

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