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Як не набрати кілограмів у відпустці: поради дієтолога

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У відпустці хочеться розслабитися і відпочити, дозволивши собі їсти все, що заманеться і не думати про зайві кіло, але такі свята шлунка здатні істотно відбитися на фігурі і здоров'ї.

Як контролювати харчування і не переїдати описала дієтолог Інна Забіяка в своєму Instagram.

Їсти чи не їсти?

Їсти чи не їсти?

"Народна правда"

Зокрема, достаток делікатесів і всіляких екзотичних страв у ресторані готелю не повинен стати причиною поглинання їжі у величезних кількостях. Найголовніше, вважає дієтолог, що в звичайному житті, що на відпочинку треба їсти помірно і здорову їжу. І менше алкоголю. Це простий, але дієвий рецепт здорової і стрункої фігури.

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Навіть якщо хочеться з'їсти все - не треба

Навіть якщо хочеться з'їсти все - не треба

Дієтолог розуміє, що хочеться спробувати все з запропонованої їжі у готелях, але потрібно знати міру і піклуватися про своє здоров'я. ⠀

"Намагайтеся не робити різких переходів у харчуванні. У більшості готелів величезна різноманітність і вибір сезонних фруктів і овочів, які повинні складати раціон будь-якої здорового людини. Також є й вибір серед морепродуктів і риби, філе птиці. Вже тільки з цього можна наповнити тарілку корисною і легкою для травлення їжею", - пояснила вона.

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"Все включено", але треба себе обмежувати(

"Все включено", але треба себе обмежувати(

Також можна завжди взяти смузі або вибрати цільнозерновий хліб замість білого. Забіяка пише, що подібне меню вже давно не проблема і є в кожному готелі. Не робіть з відпочинку змагання за кількістю з'їденої їжі, а намагайтеся харчуватися просто і звично, без стресу для організму і без зайвих кілограмів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення входить французька дієта. Дотримуючись такого типу харчування, можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів. Вона включає рибу, яйця, дієтичне м'ясо, овочі, фрукти, зелень і житній хліб.

Ще одним популярним методом схуднення є дієта "Планка" (можна схуднути на 9 кг всього за два тижні). Вона включає м'ясо, яйця і багато фруктів. Але цей тип харчування забороняє алкоголь, приправи, підсолоджувачі, а також газовані напої.

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