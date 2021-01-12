Як Кейт Міддлтон вдається зберігати фігуру на карантині: ЗМІ розкрили секрет

Юля Ухіна Дієта і фітнес 16:54, 12.01.2021

Герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон навіть під час карантину вдається зберігати струнку фігуру. Британська журналістка Роберто Фіоріто розповіла, що дружина принца Вільяма захоплюється спортом – це і допомагає їй залишатися у відмінній формі.

Такими подробицями Фіоріто поділилася в матеріалі порталу Harper's Bazaar. За словами жінки, улюблена фізична активність герцогині Кембриджської – біг на території родинного будинку Анмер Холл в Норфолку. Зазначається, що в маєтку також розташовані басейн та тенісний корт, якими Міддлтон активно користувалася під час самоізоляції.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон

Крім цього, дружина принца Вільяма також любить кататися на лижах і велосипеді та займатися веслуванням. Фіоріто стверджує, що Міддлтон володіє тренажером для веслування і застосовує його, якщо не має можливості вийти на воду.

Кейт Міддлтон
tatler.ru

За словами журналістки, герцогиня також виконує різні тренування щодня, під час яких обов'язково стоїть у планці. Повідомляється, що їй вдається протриматися в статичному положенні понад 45 секунд: знаменитість виконує як мінімум 10 повторень вправи за раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти видання Daily Mail підрахували вартість одягу, в якому герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон з'являлася на публіці у 2020 році.

Коментувати
Lady Дієта і фітнес

Дивіться також

Відверте інтерв'ю Михайла Бродського Влащенко: повне відео

США ввели санкції проти Дубінського і "команди" Деркача: їх пов'язали з РФ. Список

Зеленський провів багатообіцяльну зустріч із президентом Молдови: про що домовилися

Журналістка українського телеканалу закликала "врятувати" Донбас від ЗСУ. Фото і пояснення

Бродський: нас обманули з ядерною зброєю, Кравчук підписав ла*но