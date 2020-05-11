Як їсти і не товстіти: Леся Никитюк поділилася головним секретом стрункості

Українська телезірка, Insta-діва і ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, що допомагає їй залишатися у формі на карантині.

Ексклюзивно з виданням OBOZREVATEL Нікітюк поділилася порадами про те, як їсти і не набирати вагу. Особливо актуальні вони для тих, хто хоче швидко і без шкоди для здоров'я повернути втрачену форму після тривалої ізоляції.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

За словами Нікітюк, раніше вона нічого спеціально не робила, щоб схуднути – насичений робочий графік і постійна активність дозволяли дівчині їсти практично все і не набирати зайві кілограми.

Все змінив карантин: зараз Леся не знімається в проектах, а знаходиться в місті Хмельницькому у батьків. На допомогу їй прийшов новий режим харчування – інтервальне голодування.

Instagram @lesia_nikituk

"Зараз я багато їм на сніданок і обід, щоб ввечері нічого не їсти. У мене інтервальне голодування – між прийомами їжі на вечерю і сніданок проходить 16 годин", – поділилася секретом Леся.

При цьому вона уточнила, що також вибірково підходить до формування свого раціону. Нікітюк вже кілька років не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво та торти.

Instagram @lesia_nikituk

Також нещодавно Нікітюк припинила вживати молочні продукти, залишила тільки соєве, вівсяне і кокосове молоко. Ведуча каже, що після цього її шкіра стала виглядати набагато краще. А ще Леся не закидала спорт – навіть на карантині вона щодня приділяє час тренуванням.

Відзначимо, останнім часом інтервальне голодування отримало величезну популярність – цю систему харчування практикують всесвітньо відомі зірки, серед яких Дженніфер Еністон, Кріс Претт, Холлі Беррі, Моббі, Кортні Кардашян і Х'ю Джекман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше особистий тренер знаменитої співачки Адель розповів, як їй вдалося схуднути на 45 кілограмів.

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