Як їсти фрукти влітку: дієтолог дала пораду

З приходом літа не варто кидатися на фрукти, тому що це може привести до загострення шлункових захворювань, "переохолодження" травлення та набору ваги.
Дієтолог і фахівець з харчування (Вища Школа тибетської медицини) і Аюрведе Валентина Ивушкина на своїй сторінці в Instagram дала кілька корисних і важливих порад.
"Нам хочеться отримати якомога більше вітамінів, але в цій гонитві ми легко можемо переборщити і переохолодити травлення. Найуразливіші органи для холоду – підшлункова і шлунок. Саме через велику кількість сирої їжі влітку люди часто відчувають загострення шлункових захворювань восени – гастриту, панкреатиту і т.п. Тому потрібно пам'ятати не тільки про вітаміни, але й про травний вогонь, який відповідає за метаболізм, а отже і за вагу і за безліч інших процесів в тілі", – розповіла вона.
фрукти влітку
pixabay
За її словами, тягу до фруктів часто пояснює банальна жадоба. Тому спочатку варто випити води, і тільки потім організм підкаже, що йому потрібно. Дієтолог порадила не забувати про термічно оброблену їжу влітку: супи, рагу, бульйони, м'ясо, тушковані овочі та запіканки.
Як правильно вживати фрукти – правила
Вранці намагатися не пити соки / смузі, і не їсти сирі фрукти. Сніданок має бути термічно обробленим і складатися з неслізістих продуктів, а вже до другого прийому їжі можна додати гранат, яблуко і ягоди.
Перед обідом можна з'їсти солодкий фрукт: банан, кавун і грушу. Але робити це потрібно не менше, ніж за 30 хвилин до їжі, щоб уникнути здуття і утворення токсинів.
У періоди 2:00 – 6:00 та 14:00 – 18:00 корисні важкі і поживні фрукти, наприклад, банан.
А ввечері фахівець радить їсти трохи фруктів, але до вечері.
банани
pixabay
✳ Як їсти фрукти влітку: 4 важливих рекомендації ✳ Влітку всім нам хочеться більше овочів і фруктів: тіла нагріваються сонцем, і перше, що нам хочеться зробити – охолодитися за допомогою смузі, соків або просто свіжих фруктів. Напевно, вам знайоме це відчуття: ви йдете з роботи начебто голодний, вдома вас чекає суп, але ви "напарилися" в метро, машині або на вулиці, і вам зовсім не хочеться супу – от би випити склянку фрешу і закусити кілограмом полуниці! Але втамувати спрагу можна і теплою водою – просто відмінно працює! Особисто я так часто роблю. Це не означає, що я не їм сирі фрукти. Просто намагаюся дотримуватися балансу між теплою і холодною за властивостями їжею: іноді можу випити теплої води, а іноді приготувати собі смузі, фреш або купити лоток полуниці. Влітку я намагаюся не надто захоплюватися сирої їжею, тому що знаю, чим це загрожує. Як я вже розповідала, майже вся сира їжа холодна за властивостями. І незважаючи на спеку, Холод може легко накопичитися в тілі. Вкрай важливо не забувати про термічно оброблену їжу: рагу, супи, бульйони, м'ясо, тушковані овочі, запіканки, котлетки ... Прекрасні рецепти, розставлені по циклу елементів (а значить максимально корисні!), Я даю в програмі. З фруктами не варто кидатися крайності. Нам хочеться отримати якомога більше вітамінів, але в цій гонитві ми легко можемо переборщити і переохолодити травлення. Найбільш уразливі органи для Холода – підшлункова і шлунок. Саме через велику кількість сирої їжі влітку люди часто відчувають загострення шлункових захворювань восени – гастриту, панкреатиту і т.п. Тому потрібно пам'ятати не тільки про вітаміни, але і про травному вогні, який відповідає за метаболізм, а отже і за вагу і за безліч інших процесів в тілі. Як правильно вживати фрукти протягом дня? 1⃣ Вранці краще взагалі не їсти сирі фрукти (а також не пити соки і смузі). Можна дозволити собі трохи неслізістих фруктів на другий сніданок, наприклад, гранат, яблуко, ягоди. Перший же сніданок обов'язково повинен бути термічно обробленим і складатися з неслізістих продуктів – це вкрай важливо для травлення, сечостатевої, гормональної та імунної системи. 2⃣ Перед обідом будуть дуже (продовження в каруселі👉👉👉)
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