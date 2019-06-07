Як їсти фрукти влітку: дієтолог дала пораду

З приходом літа не варто кидатися на фрукти, тому що це може привести до загострення шлункових захворювань, "переохолодження" травлення та набору ваги.

Дієтолог і фахівець з харчування (Вища Школа тибетської медицини) і Аюрведе Валентина Ивушкина на своїй сторінці в Instagram дала кілька корисних і важливих порад.

"Нам хочеться отримати якомога більше вітамінів, але в цій гонитві ми легко можемо переборщити і переохолодити травлення. Найуразливіші органи для холоду – підшлункова і шлунок. Саме через велику кількість сирої їжі влітку люди часто відчувають загострення шлункових захворювань восени – гастриту, панкреатиту і т.п. Тому потрібно пам'ятати не тільки про вітаміни, але й про травний вогонь, який відповідає за метаболізм, а отже і за вагу і за безліч інших процесів в тілі", – розповіла вона.

фрукти влітку pixabay

За її словами, тягу до фруктів часто пояснює банальна жадоба. Тому спочатку варто випити води, і тільки потім організм підкаже, що йому потрібно. Дієтолог порадила не забувати про термічно оброблену їжу влітку: супи, рагу, бульйони, м'ясо, тушковані овочі та запіканки.

Як правильно вживати фрукти – правила

Вранці намагатися не пити соки / смузі, і не їсти сирі фрукти. Сніданок має бути термічно обробленим і складатися з неслізістих продуктів, а вже до другого прийому їжі можна додати гранат, яблуко і ягоди.

Перед обідом можна з'їсти солодкий фрукт: банан, кавун і грушу. Але робити це потрібно не менше, ніж за 30 хвилин до їжі, щоб уникнути здуття і утворення токсинів.

У періоди 2:00 – 6:00 та 14:00 – 18:00 корисні важкі і поживні фрукти, наприклад, банан.

А ввечері фахівець радить їсти трохи фруктів, але до вечері.

банани pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова розповіла про кращі перекуси, які допоможуть зберегти фігуру і отримати потрібні вітаміни.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!