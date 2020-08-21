Як їсти фрукти і не гладшати: Каменських дала поради

Українська співачка Настя Каменських, також відома як NK, порадила, як вживати фрукти та ягоди так, щоб не гладшати.

Секретами правильного харчування знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, не варто забувати, що фрукти містять в собі цукор та мають високу калорійність. Якщо вживати їх забагато, то це може позначитися на фігурі.

"Я стежу за своїм харчуванням і знаю приблизну калорійність ягід, які у мене на столі. Якщо у вас вдома є ваги, ви теж можете рахувати, скільки ви їсте за день, але не виходячи при цьому за свою норму калорій", – пояснила Каменських.

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Щоб їсти фрукти і не поправлятися, співачка порадила дотримуватися таких правил:

банани і виноград набагато калорійніші, ніж інші фрукти, тому їх не повинно бути багато в раціоні;

їсти не більше 300 г фруктів за день;

фрукти і ягоди – це здебільшого вуглеводи, тому їх краще вживати на сніданок;

краще їсти цілі фрукти та ягоди, ніж обирати соки чи смузі.

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