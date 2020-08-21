Як їсти фрукти і не гладшати: Каменських дала поради

Настя Каменських порадила, як правильно вживати фрукти та ягоди. Instagram Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських, також відома як NK, порадила, як вживати фрукти та ягоди так, щоб не гладшати.
Секретами правильного харчування знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, не варто забувати, що фрукти містять в собі цукор та мають високу калорійність. Якщо вживати їх забагато, то це може позначитися на фігурі.
"Я стежу за своїм харчуванням і знаю приблизну калорійність ягід, які у мене на столі. Якщо у вас вдома є ваги, ви теж можете рахувати, скільки ви їсте за день, але не виходячи при цьому за свою норму калорій", – пояснила Каменських.
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Щоб їсти фрукти і не поправлятися, співачка порадила дотримуватися таких правил:
банани і виноград набагато калорійніші, ніж інші фрукти, тому їх не повинно бути багато в раціоні;
їсти не більше 300 г фруктів за день;
фрукти і ягоди – це здебільшого вуглеводи, тому їх краще вживати на сніданок;
краще їсти цілі фрукти та ягоди, ніж обирати соки чи смузі.
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