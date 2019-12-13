Головна Новини
13 грудня • оновлено в 11:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Як їсти багато і не товстіти: дієтологиня розкрила секрет

1.1т
Читати матеріал російською

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як їсти багато і при цьому залишатися в формі.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, за словами дієтологині, фішка методу в 14 часових розривах між їжею. Тобто, ви не повинні їсти після 18:00 і не снідати раніше 8:00.

"Це дозволить зробити велику перерву між прийомами їжі та зможе забезпечити легкість організму, навіть коли немає звичних продуктів. Або ж коли ви відчуваєте, що кількість з'їденого трохи більша, ніж передбачалося", — поділилася Усенко.

Як їсти багато і не товстіти: дієтологиня розкрила секрет

Фото: woman.ru

Новини
Схуднути без зусиль: тренерка розповіла, як підкачатися без спортзалу

Крім того, дієтологиня зазначила: в такий теорії ви можете дозволити собі все, що завгодно з продуктів, які у вас в доступі. Також ви можете вживати алкоголь. Але тільки після 18:00 і без їжі.

Як їсти багато і не товстіти: дієтологиня розкрила секрет

Фото: vzboltay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, які продукти корисно їсти взимку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Крістіна Долматова
Теги
диета харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги