Як їсти багато і не товстіти: дієтологиня розкрила секрет

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як їсти багато і при цьому залишатися в формі.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, за словами дієтологині, фішка методу в 14 часових розривах між їжею. Тобто, ви не повинні їсти після 18:00 і не снідати раніше 8:00.

"Це дозволить зробити велику перерву між прийомами їжі та зможе забезпечити легкість організму, навіть коли немає звичних продуктів. Або ж коли ви відчуваєте, що кількість з'їденого трохи більша, ніж передбачалося", — поділилася Усенко.

Фото: woman.ru

Крім того, дієтологиня зазначила: в такий теорії ви можете дозволити собі все, що завгодно з продуктів, які у вас в доступі. Також ви можете вживати алкоголь. Але тільки після 18:00 і без їжі.

Фото: vzboltay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, які продукти корисно їсти взимку.

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