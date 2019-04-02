Як худнути й отримувати задоволення: поради експерта

Сімейний лікар і дієтолог медичного центру "Академія нашого здоров'я" Катерина Мартовицька розповіла, як можна схуднути без знущань над собою і навіть із задоволенням.

Так, за словами Мартовицької, важливо побудувати свій режим харчування у такий спосіб, щоб не відчувати голоду. Потрібно визначити, яка їжа вас насичує (але не перевантажує) вітамінами та поживними речовинами, повідомляє "ТСН".

"За достатнього споживання улюбленої їжі, яка насичує усіма необхідними калоріями і поживними речовинами, як правило, знижується потреба у "шкідливій" їжі, і вже простіше буде відмовитися від торта з кремом. В такому випадку силу волі треба використовувати не на обмеження, а на турботу про себе з урахуванням всіх своїх потреб. Тоді ви будете відчувати задоволення без знущань над собою, і ваша вага буде зменшуватися", — зазначила дієтолог.

Фото: theglare.info

Крім того, Катерина додала: якщо вам раптом захочеться з'їсти щось шкідливе — дозвольте собі це. Адже, коли ви вживатимете цей продукт, а не тільки будете думати — тяга до нього зменшиться. Також вона зазначила, що потрібно задуматися над тим, чому вам хочеться, наприклад, саме смаженої картоплі або гамбургера.

"Дайте собі відповідь на запитання, чому вам хочеться саме смаженої картоплі. Можливо тому, що ви їсте раз у день? Тому хочеться яскравого смаку, важкої їжі, яка швидко насичує. Тоді подумайте про те, щоб їсти частіше. Якщо ви будете снідати, обідати та вечеряти з двома перекусами між цими прийомами їжі, навряд чи 4-5 разів на день вам буде дійсно хотітися їсти смажену картоплю або гамбургери", — додала Мартовицька.

Фото: FashionBank

Також дієтолог підсумувала: все, що ви даєте своєму тілу, має бути поживним, робити його задоволеним і щасливим. Така установка швидше і більш здоровим шляхом веде до результату. І, можливо, ви не отримаєте ідеальні форми, але точно будете щасливішими та здоровішими.

Фото: aif.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські медики і фахівці назвали одну з найпопулярніших дієт на 2019 рік. Цей тип харчування допомагає схуднути і не набрати вагу знову.

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