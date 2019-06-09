Як худнути і не рахувати калорії: розкрито секрет

Худнути і бути здоровим можна без підрахунку калорій, для чого необхідно дотримуватися кількох правил.
Популярний дієтолог і нутриціолог Лачін Джанкулієва на своїй сторінці в Instagram розповіла, що потрібно робити, щоб не укладати свій раціон в певні рамки і не знущатися над собою.
"Навчіться насолоджуватися їжею, не відволікаючись на гаджети, поринете в процес, їжте усвідомлено. Пам'ятайте, що перетравлювання починається зі погляду, коли ви бачите красиво оформлену тарілку з вашою улюбленою їжею, нейрони дадуть сигнал, що можна виробляти травний сік", – нагадала фахівець.
Схуднення і калорії
pixabay
Ще одним пунктом є ретельне пережовування кожного шматка їжі. Якщо їсти розмірено, виділяється фермент амілаза, який розщеплює крохмаль. В іншому випадку переривається природний процес перетравлення їжі. Шматки почнуть бродити і гнити, що призведе до зростання патогенної мікрофлори, а це може довести до ожиріння.
"Харчуйтеся натуральною їжею: овочі, зелень, фрукти, ягоди, горіхи, риба, м'ясо – бажано домашнє. Тому що, в більшості випадків магазинне м'ясо напхане антибіотиками, що теж погано впливає на мікрофлору. Дотримуйтесь принцип 80/20, де 80% – це натуральна, природна їжа, а 20% – готова продукція, але з хорошим складом, без незрозумілих компонентів. Нехай надалі це перетвориться на 90/10 ", – також порадила дієтолог.
Харчування
pixabay
Ствердження "потрібно вкластися в калораж, а їсти можна все" є міфом. За словами Джанкулаєвої, існує багато випадків, коли дівчата їдять строго за кількістю калорій. Часто це призводить до гормональних збоїв, порушень епітелію кишечника, анемії та проблем зі шкірою.
"Думайте про якість, а не про кількість. У вашому раціоні мають бути і жири, і білки, складні вуглеводи, клітковина. Не забувайте про воду! Якщо пити достатню кількість води (30мл на кг), організм не буде плутати сигнали спраги і голоду", – підсумувала вона.
Що робити, щоб бути струнким і здоровим без підрахунку калорій ?! ⠀ Навчіться насолоджуватися їжею, не відволікаючись на гаджети, поринете в процес, їжте усвідомлено. Пам'ятайте, що перетравлювання їжі починається зі погляду, коли ви бачите красиво оформлену тарілку з вашої улюбленою їжею, нейрони дадуть сигнал, що можна виробляти травний сік і поки їжа дійде до шлунка, там вже все бійці будуть готові до роботи і не стане розвиватися Гіпоацідность або нестача ферментів. Всі компоненти їжі будуть засвоюватися добре, і тоді мозок, сам дасть сигнал СТОП. ⠀ пережовувати ретельно кожен шматочок їжі. Амілаза слини, це перший травний фермент, з якою стикається їжа і вона розщеплює крохмаль. У поспіху, чи не пережовуючи, ви перериваєте природний процес перетравлення їжі, все навантаження піде на ваш шлунок і він може не впоратися з цим. Неперетравлені шматки їжі почнуть бродити, гнити, що призведе до зростання патогенної мікрофлори, а там і до ожиріння не далеко. Про вплив мікрофлори на ожиріння, розповім в наступному пості. ⠀ Харчуйтеся натуральною їжею на скільки можливо: овочі, зелень, фрукти, ягоди, горіхи, риба, м'ясо - бажано домашнє. Чому домашнє? Тому що, в більшості випадків магазинне м'ясо напхане антибіотиками, що теж погано впливає на мікрофлору. ⠀ Дотримуйтесь принцип 80/20, де 80% це натуральна, природна їжа, а 20% готова продукція, але з хорошим складом, без незрозумілих компонентів. Нехай надалі це перетвориться на 90/10. ⠀ Не обманюйте себе, кажучи: "ГОЛОВНЕ укласти в Калораж, А Є МОЖНА ВСЕ". До мене на консультацію приходять дівчата, які не відмовилися від харчового сміття, але їли строго за кількістю калорій. У підсумку, гормональні збої, порушення епітелію кишечника через яку почалася анемія, проблеми зі шкірою. ⠀ Думайте про якість, а не про кількість. У вашому раціоні повинні бути і жири, і білки, складні вуглеводи, клітковина. ⠀ Не забувайте про воду! Якщо пити достатню кількість води (30мл на кг), організм не буде плутати сигнали спраги і голоду. ⠀ Більш детально, як скласти собі раціон, не рахуючи калорії, за допомогою якого ви схуднете і оздоровитесь, я розповім на вебінарі, який проведу 18 червня, о 18:00.
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