Як харчуватися взимку: названо топ-5 корисних продуктів

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які продукти корисно їсти взимку.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Взимку і наш організм відчуває необхідність у змінах. По-іншому починають працювати обмінні процеси та метаболізм, відбувається зміна в кількості енергії. Тому пропоную розглянути список обов'язкових продуктів і страв цієї холодної пори року", — написала Усенко.

Фото: ngrinko.com

Так, за словами дієтологині, взимку складно знайти свіжі овочі, але морква, буряк і гарбуз витримують холод, тому їх варто додати у свій раціон. Крім того, Усенко порадила вранці снідати цільнозерновою вівсянкою.

"Цільнозернова вівсянка — багата поживними елементами, допомагає зігрітися вранці, дає ситість. А ще, вона є відмінним джерелом клітковини, і добре поєднується з яблуком та бананом", — пояснила експертка.

Вона додала, що корисними взимку будуть і броколі з цвітною капустою. Адже це хороші джерела вітаміну С. А також мед: він допомагає боротися з інфекціями, яких в рази більше в холодну пору року.

Усенко також зазначила, що потрібно обов'язково харчуватися супом на овочевому або м'ясному бульйоні. І взагалі, обирати ті продукти та страви, які допоможуть зігрітися.

Фото: ivona.bigmir.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня Ольга Усенко розповіла, як припинити їсти солодке.

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