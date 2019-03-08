Як харчуватися, щоб довше не старіти: названа ефективна дієта

Як правило, ми занадто багато уваги приділяємо своїй фігурі і зовнішньому вигляду, а дієти підбираємо виходячи з цього. Середземноморська, Волюметрична, дієта клініки Майо і ще сотні інших — так, вони допомагають схуднути, але не роблять нас здоровішими.

Як повідомляє Clutch, Окінавська дієта спрямована на інше — на здоров'я, довголіття, якість життя. Зазначається, що при дотриманні цього типу харчування значно знижується ризик виникнення діабету і деяких видів раку.

Що таке Окінавська дієта?

Основний принцип Окінавської дієти — багато овочів і морепродуктів, мало обробленої їжі. Також в окінавців (японців) сильно відрізняється ставлення до їжі: вони вважають її швидше ліками, тому їдять виключно потроху. Цей тип харчування включає багато овочів, риби і морепродуктів, гречану локшину, соєві продукти та чай з жасмином.

Фото: beauty.ua

Також Окінавська дієта не рекомендує вживати солодощі, масло та м'ясо.

Як дотримуватися Окінавської дієти

Їсти потрібно не поспішаючи, ретельно пережовуючи їжу;

Не переїдати;

Вживати багато овочів.

Чи допомагає при схудненні

Необроблена насичена корисними елементами їжа сприятливо впливає на наш організм. Відсутність великої кількості солі, цукру і шкідливих жирів у раціоні дійсно здатна допомогти людині продовжити життя і скинути зайві кілограми.

Фото: clutch.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи вважають, що китайська дієта дуже важка і низькокалорійна, однак, є найефективнішою і допомагає скинути до 4 кілограмів зайвої ваги за тиждень.

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