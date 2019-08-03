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Як харчуватися і не набрати вагу: дієтолог розкрила секрети популярного продукту

1.1т Читати матеріал російською

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, яку олію потрібно додавати в їжу, щоб схуднути і не нашкодити здоров'ю.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, як потрібно вибирати і зберігати продукт.

"Я рекомендую додавати в їжу тільки нерафіновані олії першого холодного віджиму. В результаті очищення масло втрачає вітамін Е. Замість цього в нього додають хімічні антиоксиданти. Холодне пресування зберігає жирні кислоти, які псуються під дією високої температури", – пояснила Фус.

Харчування та дієта

Харчування та дієта

pixabay

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За її словами, купувати і зберігати масло краще в пляшках з темного скла, так як корисні жири руйнуються під впливом світла. Особливо крихкі жирні кислоти в лляній олії та насінні льону. Дієтолог зазначила, що вони руйнуються навіть при зіткненні з киснем, тому їх краще зберігати подалі від високої температури, повітря і світла.

Олія

Олія

pixabay

"До речі, таку олію можна наносити на тіло після душу – це відмінно зволожує шкіру. На якій олії краще готувати? Високі температури руйнують корисні жирні кислоти, тому краще готувати взагалі без олії – гасити з додаванням води або бульйону, запікати у фользі, використовувати пароварку. Але іноді, ми все-таки готуємо на олії. Тому, при приготуванні на вогні, я рекомендую використовувати тільки рафіновані олії з високою температурою димленія. Наприклад, оливкову", – підсумувала Фус.

Які масла краще додавати в їжу? Я рекомендую додавати в їжу тільки нерафіновані олії першого холодного віджиму. Чому? 🤔 В результаті очищення (рафінації) масло втрачає вітамін Е (натуральний антиоксидант). Замість цього в нього додають хімічні антиоксиданти. Холодне пресування зберігає жирні кислоти, які псуються під дією високої температури. ✅ Купувати і зберігати масло краще в пляшках з темного скла, так як корисні жири руйнуються під впливом світла. Особливо тендітні жирні кислоти в лляній олії і насіння льону - вони руйнуються навіть при зіткненні з киснем, тому їх краще зберігати подалі від високої температури, повітря і світла. До речі, такі масла можна наносити на тіло після душу - це відмінно зволожує шкіру ☝ ✅ На якому маслі краще готувати? Високі температури руйнують корисні жирні кислоти, тому краще готувати взагалі без масла - гасити з додаванням води або бульйону, запікати у фользі, використовувати пароварку. ✅ Але іноді, ми все таки готуємо на маслі. Тому, при приготуванні на вогні, я рекомендую використовувати тільки рафіновані олії з високою температурою димленія. Наприклад, оливковій. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як схуднути без шкоди для здоров'я, дотримуючись кавунової дієти.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
схуднення харчування дієтолог здоров'я
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