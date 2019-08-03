Як харчуватися і не набрати вагу: дієтолог розкрила секрети популярного продукту

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, яку олію потрібно додавати в їжу, щоб схуднути і не нашкодити здоров'ю.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, як потрібно вибирати і зберігати продукт.

"Я рекомендую додавати в їжу тільки нерафіновані олії першого холодного віджиму. В результаті очищення масло втрачає вітамін Е. Замість цього в нього додають хімічні антиоксиданти. Холодне пресування зберігає жирні кислоти, які псуються під дією високої температури", – пояснила Фус.

Харчування та дієта pixabay

За її словами, купувати і зберігати масло краще в пляшках з темного скла, так як корисні жири руйнуються під впливом світла. Особливо крихкі жирні кислоти в лляній олії та насінні льону. Дієтолог зазначила, що вони руйнуються навіть при зіткненні з киснем, тому їх краще зберігати подалі від високої температури, повітря і світла.

Олія pixabay

"До речі, таку олію можна наносити на тіло після душу – це відмінно зволожує шкіру. На якій олії краще готувати? Високі температури руйнують корисні жирні кислоти, тому краще готувати взагалі без олії – гасити з додаванням води або бульйону, запікати у фользі, використовувати пароварку. Але іноді, ми все-таки готуємо на олії. Тому, при приготуванні на вогні, я рекомендую використовувати тільки рафіновані олії з високою температурою димленія. Наприклад, оливкову", – підсумувала Фус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як схуднути без шкоди для здоров'я, дотримуючись кавунової дієти.

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