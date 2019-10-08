Як ефективно худнути: дієтологиня назвала 4 прості кроки

Перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла. Якщо він буде в нормі, то скинути потрібно всього 1-2 кілограми за місяць.

Якщо ІМТ вищий 40, то худнути потрібно активніше, повідомила в Telegram дієтологиня Вікторія Кляус.

Другим кроком на шляху до ідеальної фігури має стати відмова від усіх барвників, цукру, ароматизаторів, трансжирів, жирних, смажених і солоних продуктів.

Третій крок – планування раціону. "Зазвичай до середини тижня "правильна" їжа закінчується, готувати ніколи і "не знаю, що". На цьому схуднення припиняється", – попередила фахівчиня.

Заключним етапом вона назвала комплексне схуднення, тобто не тільки правильне харчування, а й початок занять спортом або фітнесом.

Правильне схуднення

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи повідомили, що для схуднення потрібно не тільки займатися в спортзалі та правильно харчуватися, а в деяких випадках й обстежитися у лікарів. Також варто звернути увагу, що перекуси горіхами і кава теж вважаються прийомом їжі.

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