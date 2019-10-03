Як досягти плоского живота за короткий термін: названа ефективна дієта

Плоский живіт — мрія багатьох дівчат, адже це красиво, ефектно і сексуально. А щоб вона стала реальністю — потрібно правильно харчуватися.

Як повідомляє "Di Lei", існує спеціальна дієта для плоского живота, яку створив американський лікар Мехмет Оз. Головною умовою її є обмеження споживання вуглеводів. Через відсутність такої їжі організм буде брати запаси з жирових відкладень, щоб переробити їх в енергію. В результаті жиру стане менше.

Фото: mastervdome-online.ru

Зазначимо, що дана дієта дозволяє поліпшити роботу кишечника. Дотримуватися її потрібно 21 день, роблячи заборони на такі продукти: білий цукор, випічку, молочні продукти, алкоголь. Дозволяється вживати грецький йогурт, овочевий бульйон, артишоки, спаржу, кабачки, помідори і білкові продукти. Також дієта для плоского живота включає споживання мононенасичених жирів, але в помірних кількостях.

Як дотримуватися дієти для плоского живота

Фото: quanlygioi.com

Вживати на сніданок протеїновий коктейль. Також дозволяється каву/чай з закусками (горіхи, яблуко);

Під час обіду сконцентруватися на білках;

Вживати овочі;

Пити багато води.

Зазначається, що під час цієї дієти бажано приймати імбир для запобігання запалення кишечника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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