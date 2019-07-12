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Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

1.7т Читати матеріал російською

Фітнес-блогер і експерт по схудненню Ірина Кайданович перерахувала кілька звичок, які допоможуть в досягненні заповітного красивого живота.

Так, список вона склала на своїй сторінці в Instagram. "Плоский підтягнутий животик це красиво і корисно. Відкладення жиру в області талії призводить до порушення гормонального обміну і поступово виводить з ладу ваше здоров'я, стискаючи внутрішні органи і заважаючи їм нормально працювати. Ділюся декількома звичками для плоского живота", — написала Кайданович.

Втягуйте живіт

Експерт порадила протягом дня намагатися втягувати всередину м'язи живота і пробувати протримати їх напруженими хоча б декілька хвилин.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: Rsute.ru

Уникайте здуття

Також за словами Кайданович, потрібно з'ясувати від яких продуктів у вас здуває живіт і виключити їх з раціону.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: zhenskoe-mnenie.ru

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Займайтеся фітнесом (танцями, аеробікою і т.д.)

Якщо протягом чотирьох тижнів регулярно тренуватися, то живіт зменшиться в обсязі, а талія стане яскраво вираженою.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: ivona.bigmir.net

Пийте воду

Для нормального обміну речовин і підтримки тонусу шкіри, в тому числі і на животі, Кайданович порекомендувала пити багато чистої негазованої води.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: potokudach.ru

Розвантажуйте організм

Також за словами експерта, потрібно хоча б раз на тиждень робити розвантажувальний день (на сирій рослинній їжі). Наприклад, їсти фрукти, овочі, зелень. Або "сидіти" на смузі і соках.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: bezumo.ru

Основи харчування для плоского живота

Кайданович також порадила вимкнути з раціону цукор і жир. Адже від солодкого в шлунку відбувається бродіння, з'являється здуття і збільшується живіт. А жири забивають все в організмі і йому складно працювати правильно.

Як досягти плоского живота: названо топ-7 звичок

Фото: politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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