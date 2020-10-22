Як допомогти організму впоратися з коронавірусом: поради дієтологині

Дієтологиня Тіана Фіалкова розповіла про те, як підвищити захисні сили свого організму та зміцнити імунітет при коронавірусі за допомогою харчування та питного режиму. А також, яких продуктів слід уникати під час хвороби.

Подробицями вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами фахівчині, в першу чергу потрібно пити якомога більше тепло-гарячої води. Фіалкова радить додавати в неї лимонний сік, мед та імбир.

"У гострий період хвороби потрібно пити якомога більше тепло-гарячої води. Рекомендую з лимонним соком, медом та імбиром. Вона найкраще розріджує кров. Але ви можете урізноманітнити воду, зробивши з неї журавлинний або обліпиховий морс. Випивати в сумі бажано води у два рази більше звичайної кількості. Приблизно 60 мл помножити на вашу вага", – заявила дієтологиня, зазначивши, що можна також пити трав'яні чаї та воду з вітаміном С.

З їжі дієтологиня радить віддавати перевагу: ягодам (особливо диким), фруктам, зелені, сирим овочам, проросткам, смузі, будь-яким фруктово-овочевим смузі, термообробленим овочам та меду.

До речі, Фіалкова не рекомендує вживати під час хвороби тваринні продукти (м'ясо, рибу, морепродукти, цукор, яйця та молочку), а також борошняні вироби та крупи. Утриматися потрібно й від вживання кави.

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