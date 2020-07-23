Як часто потрібно тренуватися, щоб прожити довге життя: вчені дали відповідь

Ольга Веркалець Дієта і фітнес 17:36, 23.07.2020 Оновлено: 17:50, 23.07.2020

Люди, які тренуються 10-15 хвилин на день, у середньому збільшують тривалість життя на майже два роки.

Це показали медичні дослідження PLOS 2011 року. Так, лікарі радять ходити хоча б 15-30 хвилин щодня, аби кров в організмі не застоювалася, що сприяє утворенню тромбів, пише cosmo.com.ua.

Також швидка ходьба щодня допомагає правильно функціонувати лімфі та розганяє воду в організмі. Тому варто включати в свій розпорядок дня мінімальні фізичні навантаження.

Тренування збільшують тривалість життя
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Пацієнтам після операції рекомендують легкі прогулянки мінімум двічі на день, аби тримати м`язи в тонусі та швидше одужувати після лікування.

Доктор медичних наук Керлін Дін завдяки дослідженням з'ясувала, що швидка ходьба щодня протягом 20 хвилин знижує ризик виникнення діабету другого типу на 30%. Також під час прогулянки на свіжому повітрі організм насичується киснем, а при мінімальних фізичних навантаженнях вивільняються ендорфіни, що значно підіймає настрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, які дієти можуть зробити жінок безплідними.

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