"Як чарами": відома актриса розкрила секрет струнких стегон

Російська актриса Євгенія Малахова, відома за ролю Євгенії Камельнікової у фільмі "А зорі тут тихі...", назвала процедуру, за допомогою якої прибрала зайвий жир зі стегон і схудла.

Б'юті-експериментом 30-річна зірка поділилася в інтерв'ю "7днів", уточнивши, що "вушка" (жирові відкладення з боків нижче сідниць) зникли, як за помахом чарівної палички завдяки дуже інтенсивному масажу.

Євгенія Малахова instagram / malahovajenya

"У мене від природи "важка" нижня частина тіла. Я з підліткового віку воюю з нею за допомогою масажів і спорту. А нещодавно подруга мені порадила фахівця, який допомагає позбавитися від "вушок" на стегнах. Я спочатку з недовірою поставилася до її розповіді", – зізналася актриса.

Євгенія Малахова instagram / malahovajenya

Малахова наголосила, що з цими проблемними зонами вкрай нелегко боротися, про що знає будь-яка жінка. Однак фахівець, до якого вона потрапила, допоміг прибрати жир досить швидко.

"Дуже інтенсивний масаж однієї ноги триває три години, звичайно, ці місця стають багряного кольору, опухають. Але через три дні зникають набряк і синці, а через місяць видно, що "вушка" зникли. Безумовно, я займаюся спортом, підтримую свою фігуру, і ось минуло вже півроку, а ці "вушка" не повернулися. Просто диво", – зазначила Малахова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала, як правильно присідати, щоб вправа подіяла на фігуру. Крім того, вона назвала спосіб, який допоможе прибрати жир із проблемних місць.

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