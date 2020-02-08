Як боротися із зайвою вагою при вагітності: дієтологиня назвала ефективний метод

Якщо у жінки до вагітності була зайва вага, то в цей період шанси набрати занадто багато кілограм – великі. Виправити це можна за допомогою корекції харчування.

Про це повідомила дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Telegram. За її словами, зайва вага в такому випадку з'являється через нерозуміння того, яка їжа шкодить, а яку обов'язково потрібно включати в раціон.

"Якщо до вагітності вже була зайва вага, то шанси набрати "зайвого" великі", – написала Кляуз.

Дієтологиня назвала ефективний метод боротьби із зайвою вагою при вагітності. Ілюстрація

Вона зазначила, що до неї часто часто звертаються саме у середині вагітності. На цьому етапі збільшення ваги вже перевищує норму, хоча до вагітності у жінки все було в гаразд, крім "невеликої зайвої ваги".

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"Основа лікування – корекція харчування. Тоді до кінця вагітності є шанси вийти на необхідну надбавку і нормалізувати рівень глюкози. Якщо ж проблему не вирішити, то відгукнеться після завершення грудного вигодовування. І, на жаль, часто це вже не просто зайва вага, а ожиріння", – підкреслила дієтологиня.

Кляуз додала, що перший рік після народження дитини – найвдаліший час для схуднення. Так можна абсолютно стабілізувати вагу навіть при умові грудного вигодовування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кляуз вже розповідала, що про час вагітності жінки можуть знизити зайву вагу, якщо будуть дотримуватися правильного харчування.

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