Як боротися із зайвою вагою і перемогти: топ-модель Костромічова розкрила секрети

Ведуча проекту "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі Алла Костромічева розповіла, як боротися із зайвою вагою.

Модель зі світовим іменем знає про ідеальну фігуру все. Ексклюзивно з виданням OBOZREVATEL Алла поділилася основними секретами схуднення.

Алла Костромічова Пресслужба Нового каналу

Розберу зі здоров'ям

Костромічова порадила: перед тим, як починати активно боротися із зайвою вагою, потрібно обстежитися у лікарів. Ні в якому разі не можна починати жорстке "голодування". Тим більше, в період, коли закриті спортивні зали для активних занять, через що процес схуднення помітно ускладнився.

"У першу чергу, важливо розібратися зі здоров'ям. Перевірити, чи все нормально з гормонами, обміном речовин. Необхідно виявити проблему і розібратися з нею. Може бути таке, що вам банально не підходять конкретні продукти або їх поєднання", – підкреслила Алла.

Алла Костромічова Прес-служба Нового каналу

Наступний крок: "розумні" фізичні навантаження

Костромічова порадила не виснажувати себе стандартними тренуваннями, якщо вам це не подобається.

"Підберіть вид спорту, який вам підходить. Не варто мучити себе і доводити до непритомності виснажливими тренуваннями. Комусь буде комфортніше займатися йогою, а комусь грати в теніс, і це нормально", – додала супермодель.

Алла Костромічова Пресслужба Нового каналу

Найважливіше – психологічна складова

Алла Костромічова підкреслила, що поки ви не розберетеся в собі – схуднути не допоможе ні харчування, ні спорт. За її словами, необхідно опрацювати цей момент і зрозуміти, чому у вас фігура, яка не влаштовує.

"Коли ви відповісте на це питання – це буде величезний крок вперед. Можливо, у вас є якась дитяча психологічна травма, пов'язана з вагою, яка до цих пір не дозволяє вам привести себе в форму, Я не втомлюся повторювати: з'їдена цукерка може або десь відкластися, або дати вам енергію, гарний настрій і залишитися непоміченою", – підсумувала модель.

Алла Костромічова Прес-служба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Костромічова розповіла, як одягатися стильно і при цьому не захаращувати свій гардероб.