Як безпечно схуднути: дієтологиня назвала топ методів

Відома дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги.

Публікація з'явилася на її сторінці в Instagram. Вона зазначила: часто дівчата скаржаться на те, що вага набирається повільно, а потім раптово розуміють, що "виросли зі свого розміру одягу".

Лікарка підкреслила, що екстренні методи схуднення — дієти, таблетки, виснажливі тренування не безпечні й дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини її набору і навчитися харчуватися інтуїтивно. У цьому випадку вага буде знижуватися з оптимальною для тіла швидкістю, за якого шкіра й органи встигнуть адаптуватися до стрункого тіла.

Дієтолог розповіла про безпечне схуднення Фото: bodycamp.ru

Їсти завжди, коли відчуваєте голод. Голод можна і потрібно втамовувати у будь-який час, навіть якщо він настає ввечері або перед сном. У разі ігнорування цих сигналів організм відчуває стрес і уповільнює метаболізм. У результаті швидкість зниження ваги сповільнюється.

Їсти рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб втамувати голод. Тоді організм витрачає жирові запаси значно швидше. Якщо навчитися слухати себе й не вживати їжу, коли вона не потрібна тілу, з часом можна буде їсти будь-які продукти і знижувати вагу.

Їсти усвідомлено. Дуже просто з'їсти зайвого за переглядом телевізора, читанням книги або перед комп'ютером. Якщо їсти без відволікань на інші заняття, то вже через декілька днів ви помітите, що в рот потрапляє набагато менше зайвої їжі.

Прогулянки на свіжому повітрі. Це впливає на розщеплення жиру в організмі. Намагайтеся частіше провітрювати приміщення і більше часу проводити на природі.

Висипатися. Якщо спати менше 7 годин на день, в організмі накопичується зайва рідина, утворюються набряки. Також упродовж дня через сонливість людині може здаватися, що вона весь час голодна, захочеться зробити незапланований перекус, калорії від якого відкладуться у запаси жиру.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологиня і експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися зао режимом і як це впливає на схуднення.

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