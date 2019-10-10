Як безпечно схуднути: дієтологиня назвала топ методів

Відома дієтологиня Олена Кален поділилася п'ятьма перевіреними способами безпечного зниження ваги.
Публікація з'явилася на її сторінці в Instagram. Вона зазначила: часто дівчата скаржаться на те, що вага набирається повільно, а потім раптово розуміють, що "виросли зі свого розміру одягу".
Лікарка підкреслила, що екстренні методи схуднення — дієти, таблетки, виснажливі тренування не безпечні й дають лише тимчасовий ефект. Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини її набору і навчитися харчуватися інтуїтивно. У цьому випадку вага буде знижуватися з оптимальною для тіла швидкістю, за якого шкіра й органи встигнуть адаптуватися до стрункого тіла.
Дієтолог розповіла про безпечне схуднення
Фото: bodycamp.ru
Їсти завжди, коли відчуваєте голод. Голод можна і потрібно втамовувати у будь-який час, навіть якщо він настає ввечері або перед сном. У разі ігнорування цих сигналів організм відчуває стрес і уповільнює метаболізм. У результаті швидкість зниження ваги сповільнюється.
Їсти рівно стільки, скільки необхідно для того, щоб втамувати голод. Тоді організм витрачає жирові запаси значно швидше. Якщо навчитися слухати себе й не вживати їжу, коли вона не потрібна тілу, з часом можна буде їсти будь-які продукти і знижувати вагу.
Їсти усвідомлено. Дуже просто з'їсти зайвого за переглядом телевізора, читанням книги або перед комп'ютером. Якщо їсти без відволікань на інші заняття, то вже через декілька днів ви помітите, що в рот потрапляє набагато менше зайвої їжі.
Прогулянки на свіжому повітрі. Це впливає на розщеплення жиру в організмі. Намагайтеся частіше провітрювати приміщення і більше часу проводити на природі.
Висипатися. Якщо спати менше 7 годин на день, в організмі накопичується зайва рідина, утворюються набряки. Також упродовж дня через сонливість людині може здаватися, що вона весь час голодна, захочеться зробити незапланований перекус, калорії від якого відкладуться у запаси жиру.
Часто чую від дівчат, що з вага набирається непомітно. Людина живе, їсть, отримує задоволення і в один прекрасний день, дивлячись в дзеркало, розуміє, що "виріс" зі свого розміру одежди😱 Знайоме? ⠀ Ділюся 5 перевіреними методами для швидкого і безпечного зниження веса🔻 ⠀ 1️⃣ Є завжди, коли відчуваєте голод. Голод можна і потрібно вгамовувати в будь-який час, навіть якщо він настає ввечері або перед сном. Якщо ігнорувати сигнали голоду, то організм відчуває стрес і уповільнює метаболізм. В результаті швидкість зниження ваги сповільнюється. ⠀ 2️⃣ Є рівно стільки, скільки необхідно для вгамування голоду. Тоді організм витрачає жирові запаси в рази швидше. Якщо навчитися слухати себе і не вживати їжу, коли вона не потрібна тілу, можна їсти будь-яку їжу і знижувати вес👍 ⠀ 3️⃣ Є усвідомлено. Дуже просто з'їсти зайвого за переглядом телевізора, читанням книги або комп'ютером. Якщо приймати їжу без відволікань на інші заняття, то вже через пару днів ви помітите, що в рот потрапляє набагато менше зайвої їжі. ⠀ 4️⃣ Проводити час на свіжому повітрі. Це впливає на розщеплення жиру в організмі. Намагайтеся частіше провітрювати приміщення і більше часу проводити на природі. ⠀ 5️⃣ Висипаться😌 Якщо людина спить менше 7 годин на день, в організмі накопичується зайва рідина, утворюються набряки. Також протягом дня через сонливості людині може здаватися, що він весь час голодний, захочеться зробити незаплановану перекус, калорії від якого відкладуться в запаси жиру. ⠀ Напишіть в коментарях цифру, який з методів заберете собі в скарбничку? Якими з них вже користуєтеся? 👇 ⠀ Важно❗Любие екстрені методи зниження ваги - дієти, таблетки, виснажливі тренування не безпечні і дають лише тимчасовий ефект. ⠀ Щоб знизити вагу назавжди, необхідно опрацювати психологічні причини набору ваги і навчитися харчуватися інтуїтивно. У цьому випадку вага буде знижуватися з оптимальною для тіла швидкістю, при якому шкіра і органи встигнуть адаптуватися до стрункого тіла. Всьому цьому я навчаю на марафоне🤗 ⠀ 🙋 Щоб дізнатися детальніше про тренінг та записатися на Марафон, напишіть мені "ТАК" в Direct. Я із задоволенням відповім на ваші вопроси😉 ⠀ # еленакален_совети # похудетьбистро # бездіет
Як писав OBOZREVATEL, дієтологиня і експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися зао режимом і як це впливає на схуднення.
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