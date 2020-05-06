Як 50-річна Лопес підтримує себе у формі: розкрито простий і дешевий секрет

Особистий кухар американської співачки Дженніфер Лопес Кельвін Фернандес розкрив головний секрет ідеальної фігури знаменитості.

Так, в інтерв'ю виданню US Weekly Кельвін зізнався, що протягом багатьох років артистка їсть один і той же обмежений набір продуктів.

Дженіфер Лопес Instagram @jlo

На думку Лопес, її перевірений раціон допомагає їй підтримувати себе у формі багато років. Так, як розповідає шеф-кухар, співачка їсть курку та салат.

Дженіфер Лопес Instagram @jlo

Крім того, знаменитість намагається їсти одне і те ж кожного дня. Наприклад, коли Дженніфер готувалася до виступу на Суперкубку Америки, вона вручила своєму кухареві план дієти, який складався тільки з овочів і яєць.

"Раніше я не уявляв, як можна їсти овочі на сніданок. Виявляється, можна! Вона їсть яєчню з овочами три рази на добу, день за днем. Вона взагалі намагається щодня їсти одне і те ж", – каже Кельвін.

Дженіфер Лопес Instagram @jlo

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