Whole 30: що потрібно знати про наймоднішу дієту інстаграма

У Instagram набирає популярності дієта Whole 30, яку декілька років тому розробили подружня Мелісса і Даллас Хартвіг. Дієтолог і фізіотерапевт з США роками допомагали людям боротися з різними харчовими порушеннями і їх наслідками.
Автори дієти стверджують, що їх система харчування гарантує не тільки позбавлення від зайвої ваги, але і очищення і перезавантаження організму.
Також ця дієта допомагає поміняти харчові звички і сформувати більш здорове ставлення до їжі.
Whole 30: наймодніша дієта інстаграма
instagram.com/whole30
Зараз за хештегом # iamwhole30 або #whole30recipes можна знайти сотні фото послідовників даної дієти.
У аккаунта Whole 30 вже близько 800 тисяч фоловерів в Instagram, 1,5 млн унікальних відвідувань на сайті і більш 703 тисяч лайків на Facebook.
Still looking for a recipe for your cookout or picnic tomorrow ? We've got eight summery recipes on the Whole30 blog from @ whole30recipes contributors @unboundwellness, @healthylittlepeach, @firstandfull, @eatthegains, @confessionsofacleanfoodie, @bazaarlazarr, @thewonkyspatula, and @primal_gourmet. Click the link in our profile for all eight recipes ! # Whole30Recipes # Whole30 # IAmWhole30 ⠀ ⠀ whole30.com/2019/05/whole30-memorial-day-recipes-2019 ⠀ ⠀ Image description: added to the @Instagram alt-text feature. ⠀
Якщо ви хочете також схуднути або нормалізувати харчування за допомогою Whole 30, вам необхідно дотримуватися дев'яти нескладних правил дієти протягом 30 днів:
1. Відмовтеся від додавання в їжу цукру.
2. Відмовтеся від алкоголю (включаючи випічку та інші страви з його використанням).
3. Виключіть з раціону зернові.
4. Відмовтеся від бобових (гороху, квасолі, арахісу, сочевиці, а також продуктів, що містять сою). При цьому допускається вживання свіжого зеленого горошку і квасолі.
5. З молочних продуктів вживайте тільки топлене масло.
6. Відмовтеся від білої картоплі.
7. Відмовтеся від продуктів, що містять карагенан, сульфіти або глутамат натрію.
8. Не вживайте фастфуд, калорійні десерти і випічку.
9. Основне правило дієти – зважуйтеся тільки в перший і останній день дієти (з різницею в місяць).
Основою раціону при такій дієті повинні стати свіжі фрукти і овочі, горіхи, морепродукти, м'ясо, яйця, олія (рослинна і арахісова).
Looking for something you can quickly throw together to take to that St. Patrick's Day party this afternoon? How about something bright, colorful and fun ... like Rainbow Veggies and a Pot of Gold? 🌈 ☘️ Click the link in our profile for instructions on how to build a board like this , and the recipe for the dipping sauce. # Whole30 # Whole30Holiday ⠀ ⠀ Photo and recipe by @sarahsteffens_personalchef ⠀ ⠀ Visit whole30.com/2019/03/st-patricks-day-2019 ⠀ ⠀ Image description : added to the @Instagram alt-text feature. ⠀
Також автори дієти рекомендують перед її початком розібрати холодильник і кухонні шафи, позбутися від продуктів, які не рекомендуються і можуть спровокувати зриви. Крім того, рекомендується використовувати більше спецій, щоб урізноманітнити раціон. При бажанні з'їсти щось солодке, віддайте перевагу натуральним солодощам, що не містять білий цукор – какао, пп-цукеркам та іншому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився новий спосіб легкого схуднення без дієт. Експеримент довів, що 19 осіб знизили рівень цукру в крові, через що їм вдалося схуднути.
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