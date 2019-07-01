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Whole 30: що потрібно знати про наймоднішу дієту інстаграма

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У Instagram набирає популярності дієта Whole 30, яку декілька років тому розробили подружня Мелісса і Даллас Хартвіг. Дієтолог і фізіотерапевт з США роками допомагали людям боротися з різними харчовими порушеннями і їх наслідками.

Автори дієти стверджують, що їх система харчування гарантує не тільки позбавлення від зайвої ваги, але і очищення і перезавантаження організму.

Також ця дієта допомагає поміняти харчові звички і сформувати більш здорове ставлення до їжі.

Whole 30: наймодніша дієта інстаграма

Whole 30: наймодніша дієта інстаграма

instagram.com/whole30

Зараз за хештегом # iamwhole30 або #whole30recipes можна знайти сотні фото послідовників даної дієти.

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У аккаунта Whole 30 вже близько 800 тисяч фоловерів в Instagram, 1,5 млн унікальних відвідувань на сайті і більш 703 тисяч лайків на Facebook.

Якщо ви хочете також схуднути або нормалізувати харчування за допомогою Whole 30, вам необхідно дотримуватися дев'яти нескладних правил дієти протягом 30 днів:

1. Відмовтеся від додавання в їжу цукру.

2. Відмовтеся від алкоголю (включаючи випічку та інші страви з його використанням).

3. Виключіть з раціону зернові.

4. Відмовтеся від бобових (гороху, квасолі, арахісу, сочевиці, а також продуктів, що містять сою). При цьому допускається вживання свіжого зеленого горошку і квасолі.

5. З молочних продуктів вживайте тільки топлене масло.

6. Відмовтеся від білої картоплі.

7. Відмовтеся від продуктів, що містять карагенан, сульфіти або глутамат натрію.

8. Не вживайте фастфуд, калорійні десерти і випічку.

9. Основне правило дієти – зважуйтеся тільки в перший і останній день дієти (з різницею в місяць).

Основою раціону при такій дієті повинні стати свіжі фрукти і овочі, горіхи, морепродукти, м'ясо, яйця, олія (рослинна і арахісова).

Також автори дієти рекомендують перед її початком розібрати холодильник і кухонні шафи, позбутися від продуктів, які не рекомендуються і можуть спровокувати зриви. Крім того, рекомендується використовувати більше спецій, щоб урізноманітнити раціон. При бажанні з'їсти щось солодке, віддайте перевагу натуральним солодощам, що не містять білий цукор – какао, пп-цукеркам та іншому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився новий спосіб легкого схуднення без дієт. Експеримент довів, що 19 осіб знизили рівень цукру в крові, через що їм вдалося схуднути.

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Місце
США
Теги
диетасхуднення
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