''Втерла носа заздрісникам'': донька Полякової розкрила секрет схуднення

Донька української співачки Олі Полякової Марія Полякова розповіла про те, як їй вдалося схуднути. Вона зазначила, що їй довелося повністю виключити зі свого раціону безліч продуктів.
Крім того, дівчинка декілька разів у тиждень займалася спортом. Про це донька популярної артистки написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
glavcom.ua
"Я повністю відмовилася від солодкого, від усіх гарнірів: картопля, каші, рис, макарони, іноді тільки вранці — мюслі з йогуртом, або каша. Основна їжа це м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах. І звичайно спорт, у моєму випадку це плавання двічі у тиждень, poul dance 2-3 рази у тиждень", — написала Марія.
Привіт всім! Багато дуже питань про схуднення! Зараз все розповім! Я повністю відмовилася від солодкого (в моєму випадку це жахливо, тому як я ласунка) коли було зовсім не вмоготу, я брала квадратик чорного шоколаду, або ложку меду, запивала гарячим чаєм, трав'яним, або зеленим, попускает🙈, так само, я опинилася від всіх гарнірів, т е: картопля, каші, рис, макарони, іноді тільки вранці, мюслі з йогуртом, або каша але вранці, основна їжа це м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах, любімое- оладки з цукіні, сирна запіканка , сирнічкі, фрукти тільки в першій половині дня (на ніч не можна)) і немає газованої води, у да, і чайки)) і звичайно спорт, в моєму випадку це плавання 2 р в тиждень, pole dance 2 -3р в нед! Важко первие2 тижнів, зараз мені вже не хочеться всякої гидоти!)))) І доброе утро!))) 😃 і ще раз! Це не дієта, це ПП!
Користувачі мережі захопилися фігурою Марії Полякової.
Як повідомляв OBOZREVATEL, донька відомої української співачки Олі Полякової Марія поскаржилася на цькування у мережі, чим викликала здивування користувачів. Зоряна мама, зі свого боку, зухвало відшила хейтерів.
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