''Втерла носа заздрісникам'': донька Полякової розкрила секрет схуднення

Донька української співачки Олі Полякової Марія Полякова розповіла про те, як їй вдалося схуднути. Вона зазначила, що їй довелося повністю виключити зі свого раціону безліч продуктів.

Крім того, дівчинка декілька разів у тиждень займалася спортом. Про це донька популярної артистки написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

glavcom.ua

"Я повністю відмовилася від солодкого, від усіх гарнірів: картопля, каші, рис, макарони, іноді тільки вранці — мюслі з йогуртом, або каша. Основна їжа це м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах. І звичайно спорт, у моєму випадку це плавання двічі у тиждень, poul dance 2-3 рази у тиждень", — написала Марія.

Користувачі мережі захопилися фігурою Марії Полякової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донька відомої української співачки Олі Полякової Марія поскаржилася на цькування у мережі, чим викликала здивування користувачів. Зоряна мама, зі свого боку, зухвало відшила хейтерів.

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