ГоловнаНовини
МоваЯзык
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

Викреслити лише три продукти: Чехова розповіла, як схуднути

2.4тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками секретом схуднення і красивої фігури.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла фоловерам, як втратила майже 25 кг, утримує фігуру в рамках норми і від яких продуктів довелося відмовитися.

"З настанням літа мій мозок швиденько зібрав валізи і відчалив у відпустку. Зовсім не знаю, що писати в постах. Тому давайте так, якщо у вас є до мене питання, задавайте їх в коментах. Постараюся на все відповісти", – підбадьорила вона шанувальників.

Анісу Чехова в плаття-ребашке

Анісу Чехова в плаття-ребашке

Instagram @ achekhova

У коментарях її почали завалювати коментарями, що вона зробила, щоб виглядати так, як зараз. Чехова запевнила, що набирати вагу – це нормально.

"Організм людини – живий! Він, як і все на цій землі, схильний видозмінюватися! Поправляє іноді – це природний процес! Треба просто менше витрачати сил на жалю і переживання, і просто приходити в зручну форму, граючи і з задоволенням, а без мук і драматизму", – пояснила вона.

Викреслити лише три продукти: Чехова розповіла, як схуднути
Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @ achekhova

Чехова відмовилася від жирного і смаженого. Також намагається уникати вживання спиртних напоїв.

"Не люблю дуже жирне і смажене. Ніякого фритюру і хрусткої скоринки. Алкоголь теж намагаюся вживати рідше. Молоко не п'ю і в каву не додаю. З молочки – тільки сир, сир козячий і ряжанка", – додала телеведуча.

Також вона розповіла, що не вирішувала починати процес схуднення. Вона просто це зробила, коли почала активно опрацьовувати свою психологію. "Відмовилася від м'яса, дріжджів і цукру, з метою оздоровлення, і зайнялася йогою", – повідомила вона.

Викреслити лише три продукти: Чехова розповіла, як схуднути

Також телеведуча пробувала багато дієт, тайські пігулки, які ледь не коштували їй життя. Російська секс-бомба позбавляється від целюліту з допомогою душу Шарко, пробувала п'явки.

Чехова в купальник

Чехова в купальник

Instagram @ achekhova

Чехова в модному костюмі

Чехова в модному костюмі

Instagram @ achekhova

Чехова на стрільбі

Чехова на стрільбі

Instagram @ achekhova

Чехова поїхала у відпустку

Чехова поїхала у відпустку

Instagram @ achekhova

Чехова виходить з басейна

Чехова виходить з басейна

Instagram @ achekhova

Чехова в іншому купальнику

Чехова в іншому купальнику

Instagram @ achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова любить балувати шанувальників пікантними знімками. Вона демонструє пишний бюст і фігуру "вісімку" в купальниках і облегаючіх нарядах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКрасадиетаФітнессхуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel