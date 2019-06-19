Викреслити лише три продукти: Чехова розповіла, як схуднути

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками секретом схуднення і красивої фігури.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла фоловерам, як втратила майже 25 кг, утримує фігуру в рамках норми і від яких продуктів довелося відмовитися.

"З настанням літа мій мозок швиденько зібрав валізи і відчалив у відпустку. Зовсім не знаю, що писати в постах. Тому давайте так, якщо у вас є до мене питання, задавайте їх в коментах. Постараюся на все відповісти", – підбадьорила вона шанувальників.

Анісу Чехова в плаття-ребашке Instagram @ achekhova

У коментарях її почали завалювати коментарями, що вона зробила, щоб виглядати так, як зараз. Чехова запевнила, що набирати вагу – це нормально.

"Організм людини – живий! Він, як і все на цій землі, схильний видозмінюватися! Поправляє іноді – це природний процес! Треба просто менше витрачати сил на жалю і переживання, і просто приходити в зручну форму, граючи і з задоволенням, а без мук і драматизму", – пояснила вона.

Анфіса Чехова Instagram @ achekhova

Чехова відмовилася від жирного і смаженого. Також намагається уникати вживання спиртних напоїв.

"Не люблю дуже жирне і смажене. Ніякого фритюру і хрусткої скоринки. Алкоголь теж намагаюся вживати рідше. Молоко не п'ю і в каву не додаю. З молочки – тільки сир, сир козячий і ряжанка", – додала телеведуча.

Також вона розповіла, що не вирішувала починати процес схуднення. Вона просто це зробила, коли почала активно опрацьовувати свою психологію. "Відмовилася від м'яса, дріжджів і цукру, з метою оздоровлення, і зайнялася йогою", – повідомила вона.

Також телеведуча пробувала багато дієт, тайські пігулки, які ледь не коштували їй життя. Російська секс-бомба позбавляється від целюліту з допомогою душу Шарко, пробувала п'явки.

Чехова в купальник Instagram @ achekhova

Чехова в модному костюмі Instagram @ achekhova

Чехова на стрільбі Instagram @ achekhova

Чехова поїхала у відпустку Instagram @ achekhova

Чехова виходить з басейна Instagram @ achekhova

Чехова в іншому купальнику Instagram @ achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова любить балувати шанувальників пікантними знімками. Вона демонструє пишний бюст і фігуру "вісімку" в купальниках і облегаючіх нарядах.

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