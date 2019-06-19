Викреслити лише три продукти: Чехова розповіла, як схуднути

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова поділилася з шанувальниками секретом схуднення і красивої фігури.
На своїй сторінці в Instagram вона розповіла фоловерам, як втратила майже 25 кг, утримує фігуру в рамках норми і від яких продуктів довелося відмовитися.
"З настанням літа мій мозок швиденько зібрав валізи і відчалив у відпустку. Зовсім не знаю, що писати в постах. Тому давайте так, якщо у вас є до мене питання, задавайте їх в коментах. Постараюся на все відповісти", – підбадьорила вона шанувальників.
Анісу Чехова в плаття-ребашке
Instagram @ achekhova
У коментарях її почали завалювати коментарями, що вона зробила, щоб виглядати так, як зараз. Чехова запевнила, що набирати вагу – це нормально.
"Організм людини – живий! Він, як і все на цій землі, схильний видозмінюватися! Поправляє іноді – це природний процес! Треба просто менше витрачати сил на жалю і переживання, і просто приходити в зручну форму, граючи і з задоволенням, а без мук і драматизму", – пояснила вона.
Анфіса Чехова
Instagram @ achekhova
Чехова відмовилася від жирного і смаженого. Також намагається уникати вживання спиртних напоїв.
"Не люблю дуже жирне і смажене. Ніякого фритюру і хрусткої скоринки. Алкоголь теж намагаюся вживати рідше. Молоко не п'ю і в каву не додаю. З молочки – тільки сир, сир козячий і ряжанка", – додала телеведуча.
Також вона розповіла, що не вирішувала починати процес схуднення. Вона просто це зробила, коли почала активно опрацьовувати свою психологію. "Відмовилася від м'яса, дріжджів і цукру, з метою оздоровлення, і зайнялася йогою", – повідомила вона.
Також телеведуча пробувала багато дієт, тайські пігулки, які ледь не коштували їй життя. Російська секс-бомба позбавляється від целюліту з допомогою душу Шарко, пробувала п'явки.
З настанням літа, мій мозок швиденько зібрав валізи і відчалив у відпустку. Зовсім не знаю що писати в постах🤦🏻♀️ Тому, давайте так, якщо у вас є до мене питання, задавайте їх в коментах. Постараюся на все відповісти. На мені сукня-сорочка і сумочка-цукерочка мого бренду @ by.che.dress А макіяж і зачіска моєї улюбленої @papuk_beauty ❤️
Чехова в купальник
Instagram @ achekhova
Чехова в модному костюмі
Instagram @ achekhova
Чехова на стрільбі
Instagram @ achekhova
Чехова поїхала у відпустку
Instagram @ achekhova
Чехова виходить з басейна
Instagram @ achekhova
Чехова в іншому купальнику
Instagram @ achekhova
З настанням літа, мій мозок швиденько зібрав валізи і відчалив у відпустку. Зовсім не знаю що писати в постах🤦🏻♀️ Тому, давайте так, якщо у вас є до мене питання, задавайте їх в коментах. Постараюся на все відповісти. На мені сукня-сорочка і сумочка-цукерочка мого бренду @ by.che.dress А макіяж і зачіска моєї улюбленої @papuk_beauty ❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова любить балувати шанувальників пікантними знімками. Вона демонструє пишний бюст і фігуру "вісімку" в купальниках і облегаючіх нарядах.
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