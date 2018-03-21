Відомий тренер назвала найстрункішу українську співачку

Українська телеведуча, фітнес-тренер Аніта Луценко зізналася, чиє тіло в українському шоу-бізнесі вважає ідеальною.
Жінка зізналася, що фігура української співачки Віри Брежнєвої - найкраща з усіх, які вона бачила. Про це йшла мова в інтерв'ю Луценко виданню "Сегодня".
"Це найбільш дисциплінована людина, яку я зустрічала, і найідеальніша фігура, до якої я торкалася у своєму житті. Це людина, якою я сама захоплююся, тому ця робота мені дуже приємна", - зізналася фітнес-тренер.
Віра Брежнєва
Instagram @ververa
При цьому, зазначила Луценко, Брежнєва є єдиною людиною, з якою вона індивідуально займається.
Аніта Луценко
Instagram @anitasporty
"Наразі я треную тільки одну людину - це Віра Брежнєва. За нашою програмою можуть займатися тисячі дівчаток, але один на один я займаюся тільки з Вірою", - розповіла тренер.
Як повідомляв "Обозреватель", недавно Віра Брежнєва оголилась для реклами українського бренду .