Відомий тренер назвала найстрункішу українську співачку

Українська телеведуча, фітнес-тренер Аніта Луценко зізналася, чиє тіло в українському шоу-бізнесі вважає ідеальною.

Жінка зізналася, що фігура української співачки Віри Брежнєвої - найкраща з усіх, які вона бачила. Про це йшла мова в інтерв'ю Луценко виданню "Сегодня".

"Це найбільш дисциплінована людина, яку я зустрічала, і найідеальніша фігура, до якої я торкалася у своєму житті. Це людина, якою я сама захоплююся, тому ця робота мені дуже приємна", - зізналася фітнес-тренер.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

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При цьому, зазначила Луценко, Брежнєва є єдиною людиною, з якою вона індивідуально займається.

Аніта Луценко Instagram @anitasporty

"Наразі я треную тільки одну людину - це Віра Брежнєва. За нашою програмою можуть займатися тисячі дівчаток, але один на один я займаюся тільки з Вірою", - розповіла тренер.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Віра Брежнєва оголилась для реклами українського бренду .