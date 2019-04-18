Відома фітнес-тренер показала, як позбутися від болю в спині

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко показала корисну вправу для зняття болю в спині.
Відповідне відео вона опублікувала в своєму Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
"Якщо у вас болить спина, дискомфорт, віддає в ногу – перш, ніж колоти собі щось, виконайте просто вправу", – наголосила тренер.
Луценко радить встати в стійку на невеликій відстані від стіни. Поперек не прогинати, живіт не вивалювати, витягнути хребет через верхівку вгору.
"З розслабленими руками й плечима поступово скрутитися вниз до підлоги (або вище) і повисіти. Виконати 3-5 разів дуже повільно. Повинно попустити", – розповіла вона.
Луценко також закликала зайнятися спиною на пілатесі. Вона додала, що ця вправа підійде і для молодих матусь, які годують і відчувають болі по всьому тілу.
Якщо у вас болить спина, дискомфорт, віддає в ногу - перш, ніж колоти собі щось виконайте просто вправа. 1. Встати на невеликій відстані від стіни. 2. Поперек не прогинається і живіт не вивалювати. 3. Витягнути хребет через верхівку вгору. 4. З розслабленими руками й плечима поступово скрутитися вниз до підлоги (або вище) і повисіти. Виконати 3-5 разів ооооочень повільно. Повинно попустити;) І з цього моменту займіться своєю спиною на пілатес. PS Тим хто після пологів і годує і все болить саме оно👌🏻
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Луценко показала дуже просту вправу для схуднення, що діє відразу на кілька груп м'язів.
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