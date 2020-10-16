Можливо, ви помічали, як після вживання сирого часнику чи цибулі болить голова? Не у всіх таке відбувається, але частина людей прямо точно відстежує таку закономірність. Часник містить сульфаніл-гідроксильний іон, що проникає в кров оболонок мозку (він має високу проникаючу здатність) і особливо отруйний для вищих ссавців. Поспостерігайте за собою після "часникового" обіду або вечері. За дослідженнями, часник здатний загальмовує мислення. Він засмучує процеси мислення і є отруйним для мозку, так як сульфаніл-гідроксильні іони проникають через будь-які оболонки, в тому числі в мозкові. Аскети-ченці уникають цибулі та часнику, так як добре знають, що концентрації уваги і молитви нормальної потім не буде.

Про цибулю коротко, словами Авіценни:

"Лук належить до речовин, що викликають головний біль, а зловживання ним наганяє сон. Лук одне з речовин, шкідливих для розуму. Вживання порею в їжу викликає головний біль і погані сни. Порей шкідливий для зору, шкідливий при виразці сечового міхура і нирок."

Так що, "лук - від семи недуга" можливо, виправданий, коли є ГРВІ, але там і так свого головного болю і сонливості вистачає .. в загальному вибирати вам.

Мені здається, швидше за за моїми спостереженнями, є частина людей особливо чутливих до сирого часнику і цибулі, ось їм краще уникати дані продукти. Решті просто пораджу не їсти цибулю і часник перед іспитами та іншими розумовими навантаженнями.