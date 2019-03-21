Весняний авітоміноз: які продукти вибирати

Консультант по здоровому способу життя, блогер Ольга Фоміна розповіла, як зміцнити свій організм при весняному авітамінозі.
Порадами вона поділилася з OBOZREVATEL. Так, в першу чергу експерт порекомендувала їсти листя салату, кріп, петрушку, кінзу, черемшу і зелену цибулю. Адже вони багаті такими необхідними імунітету вітамінами С, А, В2, РР і різними амінокислотами. Також Фоміна порадила звернути увагу на корінь селери.
"Калій, фосфор і мідь, які містяться в селері, зміцнюють кісткову і м'язову тканини, нормалізують обмінні процеси, є профілактикою анемії, яка проявляється у вигляді хронічної втоми і пригніченому настрої після зими", — розповіла Ольга.
Фото: ua.today
Що стосується фруктів, то експерт зазначила, що потрібно вживати багато цитрусових. Адже апельсини, мандарини, грейпфрути і лимони крім вітаміну С забезпечують організм фолієвою кислотою — рятувальником від сезонних депресій. Також вона порекомендувала їсти банани.
"Завдяки багатому складу вони покращують травлення, очищають організм від шлаків. Триптофан, який міститься в бананах стимулює вироблення серотоніну, який створює відчуття ейфорії, а вітамін Е бореться з вільними радикалами і відновлює пошкоджені клітини", — зазначила Фоміна.
Фото: ua.today
Крім того, Ольга додала, що варто пошукати свіжий гарбуз, і обов'язково використовувати його у своєму раціоні. Цей овоч зберігає максимальну кількість корисних вітамінів і мінералів аж до пізньої весни.
Фото: Liza.ua
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