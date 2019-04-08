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Великий піст-2019: календар харчування на квітень

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Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. В цей час православні християни не вживають м'ясо, молочні продукти і яйця. У цей період вони дотримуються суворого режиму харчування, який фактично розписаний по днях.

OBOZREVATEL пропонує читачеві календар харчування на квітень.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

Новини
Названо наймодніші зачіски 2019 року

8 - 14 квітня, 5 седмиця Великого посту в 2019 році

8 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

9 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.

10 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

11 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

12 квітня 2019 року, середа - дозволяється сира їжа без олії.

13 квітня 2019 року. середа - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

14 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

15 - 21 квітня, 6 седмиця Великого посту в 2019 році

15 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

16 квітня 2019, четвер - дозволяється гаряча їжа без олії.

17 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

18 квітня 2019, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

19 квітня 2019, вівторок - дозволяється сира їжа без олії.

20 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

21 квітня 2019 року, неділя - Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

22 - 27 квітня, Страсна седмиця в 2019 році

22 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

23 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.

24 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.

25 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.

Великий піст-2019: календар харчування на квітень

pexels.com

26 квітня 2019 року, середа - повне утримання від їжі.

27 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.

28 квітня 2019 року, неділя - Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і в той же час смачними.

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