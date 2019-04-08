Великий піст-2019: календар харчування на квітень

Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. В цей час православні християни не вживають м'ясо, молочні продукти і яйця. У цей період вони дотримуються суворого режиму харчування, який фактично розписаний по днях.
OBOZREVATEL пропонує читачеві календар харчування на квітень.
pexels.com
8 - 14 квітня, 5 седмиця Великого посту в 2019 році
8 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
9 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.
10 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
11 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.
pexels.com
12 квітня 2019 року, середа - дозволяється сира їжа без олії.
13 квітня 2019 року. середа - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
14 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино.
pexels.com
15 - 21 квітня, 6 седмиця Великого посту в 2019 році
15 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
16 квітня 2019, четвер - дозволяється гаряча їжа без олії.
17 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
18 квітня 2019, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.
pexels.com
19 квітня 2019, вівторок - дозволяється сира їжа без олії.
20 квітня 2019, п'ятниця - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
21 квітня 2019 року, неділя - Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом, вино, риба і морепродукти.
pexels.com
22 - 27 квітня, Страсна седмиця в 2019 році
22 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
23 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.
24 квітня 2019 року, п'ятниця - дозволяється сира їжа без олії.
25 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа без олії.
pexels.com
26 квітня 2019 року, середа - повне утримання від їжі.
27 квітня 2019 року, неділя - дозволяється гаряча їжа з рослинним маслом.
28 квітня 2019 року, неділя - Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.
Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і в той же час смачними.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!