Ведучий "Євробачення-2017" скинув 10 кг і розкрив секрет схуднення

Ведучий пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Тімур Мірошниченко скинув 10 кілограм й розкрив свій секрет схуднення.

Так, шоумен зізнався, що на кардинальні зміни його змотивувала дружина Інна, з якою він одружився в січні 2018 року, пише kanalukraina.tv.

"Дружина завжди займалася спортом. А після перших пологів, коли народила Мію, почала відразу відновлюватися. І вже через місяць Інна повернулася у ту ж форму, в якій була і до пологів. І, звичайно, коли ти бачиш такий результат, то розумієш, що в цьому є сенс. Причому нічого нереального вона не робила", – поділився ведучий.

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною Апостроф

Він розповів, що в першу чергу почав робити планку (фізична вправа) і правильно харчуватися. У серпні 2019 року шоумен важив важив 87 кг, а в січні 2020 року – 78 кг. Проте ведучий продовжує підтримувати режим і після схуднення.

"Ми багато займалися спортом на карантині в домашніх умовах", – додав Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко схуд на 10 кг Instagram @timur.miroshnychenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Поліна Гагаріна розкрила спосіб, який допоміг їй схуднути на 30 кілограмів. За словами співачки, після народження дитини вона важила близько 80 кг, однак їй вдалося схуднути до 50 кг.