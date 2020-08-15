Ведуча шоу "Ревізор" зізналася, як їй вдалося схуднути
Ведуча шоу "Ревізор" Юлія Панкова поділилася порадами, завдяки яким схудла на дев'ять кілограмів за п'ять місяців.
Дівчина розповіла, що перепробувала кетодієти, інтервальне голодування, інсулінові виміри, походи до дієтологів і багато іншого, щоб скинути зайві кілограми. Після довгих пошуків ведуча обрала кілька порад, які допомагають їй підтримувати вагу, пише Новий канал.
"Дотримуючись цих правил, за п’ять місяців я скинула дев’ять кілограмів. До речі, моя мама теж схудла. Її результат – мінус десять кілограмів. Повільно, але дуже результативно. Зараз почуваюся чудово", – розповіла Панкова.
Отже, щоб схуднути, ведуча порадила:
Пити багато води. Юлія п'є 2-3 літри води на добу. Більшу частину рідини краще випивати в першій половині дня, щоб уникнути набряків.
Налагодити режим сну. Під час сну виробляються важливі гормони, які впливають на швидкість метаболізму. Тому потрібно лягати до 22−23 години. Ведуча каже, що якщо лягати пізніше – вага нікуди не дінеться.
Більше рухатися. Юлія намагається проходити в день не менш ніж 10 тисяч кроків. Фізична активність повинна бути обов’язковою.
Змінити харчування. Дівчина відмовилася від усього смаженого, солодкого, борошняного і від картоплі. Вуглеводи, переважно з фруктів, варто вживати тільки до 15:00. На вечерю краще готувати варену або запечену рибу, овочі на пару.
Не їсти після 19:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська співачка, дочка рок-музиканта Оззі Осборна Келлі зізналася, що схудла на 39 кілограмів.