Вчені з'ясували, які дієти можуть зробити жінок безплідними

Дієти, в рамках яких передбачене голодування кілька днів поспіль чи добовий раціон харчування складає до 600 калорій, можуть спровокувати в жінок безпліддя.

Як заявив дієтолог Рене МакГрегор, екстремальний харчовий режим провокує довготривалі пошкодження всього організму, що спочатку ускладнює процес зачаття, а часом і робить його неможливим, пише Daily Mail.

При таких дієтах у жінок часто припиняються місячні, що свідчить про серйозні гормональні проблеми. Звісно, за кілька місяців можна схуднути на 30 кг, проте це дістанеться занадто високою ціною. Нормальна втрата ваги – 2 кілограми на місяць. Якщо це робити інтенсивніше, можуть виникнути негативні наслідки.

Дієти, де можна скинути за декілька місяців 20-30 кг, шкідливі для здоров'я 24 Канал

У реальності для того, щоб схуднути, не обов'язково голодувати. Для цього потрібно спалювати трохи більше калорій, ніж вживати, ретельно стежити за часом прийому їжі (не вечеряти пізніше ніж за три години до сну), приділяти час фізичним навантаженням, відмовитись від солодкого і борошняного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося про основні помилки людей, які хочуть схуднути.