Вчені з'ясували, чи допомагає вода худнути

Вчені провели науковий експеримент, який довів зв'язок між питтям і зниженням ваги.

Так, фахівці вивчили дані 9528 людей, які брали участь в дослідженні Nutrition Examination Survey. Виявилося, що високий індекс маси тіла більшості з них пов'язаний з недостатнім вживанням води, повідомляє CNN.

"Вода може допомогти в управлінні вагою, тому що гідратація допомагає вам краще зрозуміти, коли ви дійсно голодні, і це може підвищити ваш метаболізм і енергію", — зазначив один з авторів дослідження.

Також вчені порадили їсти більше фруктів, овочів і іншу їжу, яка містить велику кількість води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму.

Фото: podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці розповіли про топ-5 звичках, які допоможуть схуднути.

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