|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

Вчені з'ясували, чи допомагає вода худнути

410Читати матеріал російською

Вчені провели науковий експеримент, який довів зв'язок між питтям і зниженням ваги.

Так, фахівці вивчили дані 9528 людей, які брали участь в дослідженні Nutrition Examination Survey. Виявилося, що високий індекс маси тіла більшості з них пов'язаний з недостатнім вживанням води, повідомляє CNN.

"Вода може допомогти в управлінні вагою, тому що гідратація допомагає вам краще зрозуміти, коли ви дійсно голодні, і це може підвищити ваш метаболізм і енергію", — зазначив один з авторів дослідження.

Вчені з'ясували, чи допомагає вода худнути
Новини
Зберігають красу: названі топ-5 корисних продуктів

Також вчені порадили їсти більше фруктів, овочів і іншу їжу, яка містить велику кількість води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму.

Вчені з'ясували, чи допомагає вода худнути

Фото: podrobnosti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці розповіли про топ-5 звичках, які допоможуть схуднути.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки