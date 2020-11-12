Вчені розробили вакцину для схуднення: як вона ефективна

Зайва вага – проблема багатьох людей. Є різні способи позбавлення від неї. А американські вчені навіть розробили вакцину, яка допоможе позбавитися від ожиріння.

На даний момент дослідники проводять перше тестування своєї розробки. Але вони вже з упевненістю можуть стверджувати, що вакцина дійсно працює, пише "Planet Today".

Щеплення спрямоване на те, щоб поміняти переваги людей в їжі і налагодити правильний обмін речовин в людському організмі.

Для експерименту запросили 60 добровольців, які мали зайву вагу і різну ступінь ожиріння. Людей поділили на дві групи, кожна з яких брала запропонований апарат. Одній групі запропонували приймати плацебо, а другій – розроблені ліки.

Вчені розробили вакцину, яка допоможе позбавитися від ожиріння ГолосUA

Результат вразив дослідників. Як виявилося, діє одна ін'єкція протягом 60 днів. Отже, перша група, яка приймає ліки-плацебо, в середньому, скинула близько 30 грам, а ось друга, яким дали розроблені ліки, схудла на 1,8 кілограм.

Так, нічого не роблячи і не змінюючи свій раціон харчування, можна скинути зайву вагу. Вчені запевняють, що при повному доопрацюванні вакцини ефект від неї буде куди більш помітний.

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