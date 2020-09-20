З'ясувалася нову властивість фісташок, яка сприяє схудненню

Вчені з Каліфорнійського університету, США, встановили, що регулярне вживання фісташок сприяє схудненню і зниженню кров'яного тиску.

Як повідомляє La Vanguardia, до такого висновку дослідники прийшли завдяки експерименту за участю декількох десятків добровольців.

Так, половина випробуваних протягом чотирьох місяців вживала трохи більше 40 грамів фісташок без добавок щодня. Також всі учасники дослідження отримали рекомендації щодо способів збільшення фізичних навантажень і харчування з урахуванням обмеження калорійності.

У результаті все піддослідні схудли на 5% від своєї початкової ваги, знизивши також відсоток жиру на талії.

При цьому ті, хто їв фісташки, мали додаткові переваги. У них вчені відзначили зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску, антиоксидант лютеїн, альфа-каротин і бета-каротин у більш високих концентраціях у крові, а також більш здорове співвідношення ненасичених жирних кислот до насичених.

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