Вчені назвали найкориснішу дієту у світі

Вчені Евелін Триболіт і Еліс Реш прийшли до висновку, що інтуїтивна дієта є однією із найкорисніших у світі.

Так, за словами фахівців, такий тип харчування допоможе скинути зайві кілограми без шкоди для вас і вашого здоров'я. Суть інтуїтивної дієти полягає в тому, що людина повинна прислухатися до організму під час прийому їжі, повідомляє Telegraf.

Зазначається, що така дієта не передбачає відмови від найсмачніших продуктів. Вчені стверджують, що дотримуючись такого типу харчування, можна включати в свій раціон практично всю їжу, оскільки він у першу чергу спрямований не на зниження ваги, а на позбавлення від фізіологічних причин прагнення до переїдання.

Фото: azbukadiet.ru

Як дотримуватися інтуїтивної дієти

Перше і головне правило — відмовитися від дієт;

Не обмежувати себе в їжі, але їсти з розумом;

Прислухатися до організму;

Займатися фізичними активностями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали дієту, яка допоможе швидко схуднути, скинувши 10 кг за тиждень.

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