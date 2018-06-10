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Вагітна Піппа Міддлтон показала, як підтримує себе у формі

1.3тЧитати новину російською

34-річна сестра герцогині Кейт Міддлтон Піппа підтвердила, що в жовтні цього року вперше стане мамою.

Піппа Міддлтон поділилася деталями своєї вагітності. Піппа зізналася, що на відміну від сестри, зовсім не страждає від ранкової нудоти.

"Я відмовилася від бігу - не тому, що прочитала, що це небезпечно, а так як вирішила дати своєму тілу і малюкові відпочинок від бігової доріжки", - ділиться Піппа.

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У газеті майбутня мама поділилася вправами на ноги і зазначила, що випади і присідання ідеально підходять для вагітних.

Піппа підтвердила, що в жовтні цього року вперше стане мамою

Фото: скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Міддлтон носить спеціальні колготки . Герцогиня вибирає спеціальну модель з подушечками-стікерами на ступнях.

Особа
Піппа Міддлтон
Місце
Великобританія
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