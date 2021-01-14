Українська співачка поділилася, як зберегти фігуру під час новорічних свят

Популярна українська співачка Софія Єгорова розповіла, як зберегти форму під час новорічних свят. Вона порадила займатися спортом і правильно харчуватися.

Такими подробицями знаменитість поділилася ексклюзивно з OBOZREVATEL. Також Єгорова наголосила, що не потрібно сильно переживати через набрані кілограми, адже це більшою мірою "рідина", яка застоюється в організмі.

"Як зберегти форму у свята? Зрозуміти, що за два-три дні ви не можете фізично набрати зайві кілограми та розслабитися! Щоб набрати 1 кг жиру, потрібно дуже довго і напружено їсти протягом двох-трьох тижнів, а то й більше. Відповідно, все, що ми "набираємо" за час свят – це зайва рідина, яка застоюється в організмі", – заявила співачка.

Розминатися. Пам'ятати про зарядку і танці, виходити дихати свіжим зимовим повітрям і насолоджуватися святом.

Пам'ятати, що новорічні свята – це свята магії та гарного настрою, а не їжі.

Їсти все, що хочеться, нічого не забороняючи. Адже заборонений плід завжди солодкий. Від однієї ложки світ не перевернеться, а ось кайф можна отримати. Єдиний момент – пам'ятати про кількість солі в продуктах і не переборщувати з ними, адже сіль, як і будь-який продукт – корисна в міру.

Ну і звичайно, пам'ятати, що все можна скласти в посудину і з'їсти не на ніч, а завтра вранці/в обід і в усі наступні дні.

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