Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

Українська поп-виконавиця Гайтана розповіла, завдяки яким тренувань отримала ідеальне тіло за лічені тижні.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Так, Гайтана зізналася, що багато часу проводить в басейні і пояснила, чим заняття з аквааеробіки особливі і корисні.

Гайтана Фото з Instagram

Гайтана Фото з Instagram

"Таке тренування дає можливість не завдати шкоди суглобам і водночас прокачати всі необхідні м'язи. До того ж, ти не так втомлюєшся, як в залі — немає навантаження, немає кріпатури на наступний день. Вода пом'якшує все", — сказала співачка.

Також Гайтана розповіла, які саме вправи вона робить у воді.

"Підкачати сідниці допоможуть махи по діагоналі — так ми підкачуємо ще і внутрішню частину стегна. Наступна вправа складніша — трохи присідаємо і робимо те ж саме колінами з боків. Переходимо до верхньої частини тіла. Просто пливете, розгрібаючи вперед-назад, трохи опираючись воді. Далі боксуємо. А ось щоб одразу навантажити все тіло, треба набрати повітря і плисти, не торкаючись землі", — зазначила зірка.

Гайтана Фото з Instagram

Гайтана Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гайтана поділилася з шанувальниками спокусливим знімком. На ньому вона позувала в чорній міні-сукні з глибоким декольте.

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