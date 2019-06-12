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/Дієта і фітнес

Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

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Українська поп-виконавиця Гайтана розповіла, завдяки яким тренувань отримала ідеальне тіло за лічені тижні.

Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна". Так, Гайтана зізналася, що багато часу проводить в басейні і пояснила, чим заняття з аквааеробіки особливі і корисні.

Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

Гайтана

Фото з Instagram

Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

Гайтана

Фото з Instagram

"Таке тренування дає можливість не завдати шкоди суглобам і водночас прокачати всі необхідні м'язи. До того ж, ти не так втомлюєшся, як в залі — немає навантаження, немає кріпатури на наступний день. Вода пом'якшує все", — сказала співачка.

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Також Гайтана розповіла, які саме вправи вона робить у воді.

"Підкачати сідниці допоможуть махи по діагоналі — так ми підкачуємо ще і внутрішню частину стегна. Наступна вправа складніша — трохи присідаємо і робимо те ж саме колінами з боків. Переходимо до верхньої частини тіла. Просто пливете, розгрібаючи вперед-назад, трохи опираючись воді. Далі боксуємо. А ось щоб одразу навантажити все тіло, треба набрати повітря і плисти, не торкаючись землі", — зазначила зірка.

Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

Гайтана

Фото з Instagram

Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

Гайтана

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гайтана поділилася з шанувальниками спокусливим знімком. На ньому вона позувала в чорній міні-сукні з глибоким декольте.

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Особа
Гайтана
Місце
Україна
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Беляева Анастасия
Беляева Анастасия
Спасибо тем, кто пoкaзал мне этот пpекpaсный сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ic3anf3 Пpoсто прoйдя опpoc пoлучила пoчти пoлyгодовyю зapплaту)) Пoльзуйтecь, пoкa eсть возмoжность=)
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